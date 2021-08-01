Порівняно зі США, для Милованова уся його діяльність в Україні є "вторинною". Так і сказав

Про це йдеться у його розлогому дописі на фейсбуці, присвяченому першому дню перебування в США, куди він повернувся для викладання математики у Піттсбурзі. Текст з'явився сьогодні, 1 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.



"США з точки зору їхніх законів є для мене домом. Так, я є радником Офісу (Володимира Зеленського - ред.), викладаю в Київській Школі Економіки та маю кілька посад в Україні, але це все вторинне порівняно з викладанням в Піттсбургу", - зазначає чиновник.







Зокрема, минулого року він викладав для студентів з Піттсбургу в режимі онлайн.







"Плачу податки тут, маю тут пенсійні заощадження тощо", - додає Милованов.



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Крім того, він винаймає в Америці житло й має там авто.



"За квартиру я плачу 1500$ в місяць. З цього серпня. Раніше було 1100$", - пише Тимофій Милованов.



При цьому у нього, за його власним твердженням, "одне громадянство - Україна".

Перед цим ексміністр фінансів та секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив Милованова на власному дні народження.

Той виклав свою версію події.





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