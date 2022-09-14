Про це Петро Порошенко заявив в етері американського телеканалу MSNBC.

П'ятий президент України відповів на запитання, що для українців буде перемогою.

"Перш за все, перемогою для нас є звільнення всієї території нашої держави. І це є можливим. У 2014 році нам вдалося звільнити 2/3 окупованого Донбасу, включно з Маріуполем, Лисичанськом, Сєверодонецьком, Слов‘янськом, Краматорськом, всі ті міста, де сьогодні точаться жорстокі бої", – нагадав Петро Порошенко.

За словами Порошенка, вся українська земля буде звільнена.

"Абсолютно переконаний у тому, що вся українська земля буде звільнена. І тоді ми будемо готові до запуску переговорів щодо світової безпеки майбутнього. Для безпеки світу у майбутньому нам потрібні дві речі. Перше – депутінізувати світ, Європу і Росію. І друге – надати Україні членство в НАТО. Адже не існує жодної іншої структури, яка б могла гарантувати безпеку в Європі", – наголошує Порошенко.

"Можна було б послухати, яких гарантій безпеки хоче Росія – з тим, щоб зупинити війну і жити в мирі. Однак шлях для миру, найкоротший шлях до миру сьогодні пролягає крізь постачання Україні більше зброї. Чим більше зброї, тим ближчим є мир. Жодних сумнівів щодо цього", – закликав Петро Порошенко.

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