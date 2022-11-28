Він зазначив, що це дасть змогу нищити російські військові склади та командні пункти і зрештою викинути окупантів з української землі.

"Нам потрібні боєприпаси для нашої артилерії, тому що це зовсім новий, інший тип війни. Це війна артилерії, війна дронів, війна авіації. Саме тому нам потрібні реактивні винищувачі. Це оборонна зброя. Ми просто маємо не дозволити Росії домінувати в нашому повітряному просторі. Для артилерії нам потрібні боєприпаси великої дальності, дуже високої точності. І я вітаю заяву корпорації Boeing про те, що вони здатні постачати нам артилерійське озброєння з радіусом дії близько 100 миль", – сказав Петро Порошенко.

"Ми демонструємо, що українські воїни надзвичайно ефективно цим користуються. Це потрібно для того, щоб знищити російську матеріально-технічну базу, знищити російські склади боєприпасів, знищити російські командні пункти й викинути росіян з української землі, з нашої суверенної та незалежної країни", – наголосив Порошенко.

"Наші лікарні, дитячі садочки, школи зараз працюють на генераторах, і нам обов’язково терміново потрібні конвертери, генератори, запчастини для ремонту нашої системи. Але водночас – і я це казав у Вашингтоні – разом із запчастинами для нашої енергетичної системи нам потрібна протиповітряна оборона. Тому що ми знаємо, що Росія має нові крилаті ракети в Чорному морі, на своїй території і на території Білорусі. І щойно з допомогою запчастин ми відновимо електропостачання, будуть прильоти російських крилатих ракет. Ми не боїмося – це навіть мобілізує нас. Ми рішучі, але з протиповітряною обороною ми не дамо жодного шансу божевільному маніяку Путіну тиснути на Україну, на Європу, на весь демократичний світ і нашу свободу", – наголосив Порошенко.

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