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Головна Суспільство "Порошенко не робив кроків в інтересах РФ": нардеп Костенко назвав справу проти п'ятого президента "абсурдом і тиском на опозицію"
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"Порошенко не робив кроків в інтересах РФ": нардеп Костенко назвав справу проти п'ятого президента "абсурдом і тиском на опозицію"

18 січня, 2022 вiвторок
19:16
Суспільство Роман Костенко

Народний депутат Роман Костенко вважає, що влада президента Зеленського здійснює тиск на опозицію

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на телеканалі Еспресо.

"Процесуальні моменти викликали багато питань. Коли ми говоримо про такий рівень, коли кримінальні справи проти президента, ми повинні розуміти те, що коли ми їх доводимо до суду - це знак, як назовні так і в середину країни. За нами дивляться всі наші міжнародні партнери", - заявив нардеп.

Він вважає, що у подібних справах докази мають бути такими, щоб на 100% їх не можна було розбити.

"Ми бачимо багато нюансів, коли навіть генеральний прокурор, який мав підписати цю підозру - пішов на 1 день у відпустку. Тут будь-хто побачить, що це було зроблено, щоб її не підписувати. Про суддю, який веде. Це теж нюанс, що він захищав дисертацію чи роботу у Татарова, який зараз працює в Офісі президента і. можливо, теж має конфлікт інтересів і співпрацює. Щодо того, що суддя йде на 2 дні в нарадчу кімнату і від нього немає звістки - це теж поганий сигнал назовні", - вважає нардеп.

На його думку, справа проти Порошенка - це чіткий політичний процес, який створений, щоб тиснути на опозицію.

"Йде плановий тиск. Влада планує в цьому році планує певні рухи робити, і по Мінському процесу. Для цього потрібно прибрати людей, які не згодні з цим. Якщо говорити про саму зраду - для мене це абсурд, якщо чесно. Якби президент хотів би зробити держзраду - він би її зробив, президент має для цього всі повноваження. Ми не бачили цього. Я не бачив питань, які робились в інтересах Росії", - підсумував Костенко.
 

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Петро Порошенко
тиск влади
запобіжний захід
повідомлення про підозру
Змістовно з Христиною Яцків
держзрада
Роман Костенко
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