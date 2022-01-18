"Порошенко не робив кроків в інтересах РФ": нардеп Костенко назвав справу проти п'ятого президента "абсурдом і тиском на опозицію"

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на телеканалі Еспресо.



"Процесуальні моменти викликали багато питань. Коли ми говоримо про такий рівень, коли кримінальні справи проти президента, ми повинні розуміти те, що коли ми їх доводимо до суду - це знак, як назовні так і в середину країни. За нами дивляться всі наші міжнародні партнери", - заявив нардеп.



Він вважає, що у подібних справах докази мають бути такими, щоб на 100% їх не можна було розбити.



"Ми бачимо багато нюансів, коли навіть генеральний прокурор, який мав підписати цю підозру - пішов на 1 день у відпустку. Тут будь-хто побачить, що це було зроблено, щоб її не підписувати. Про суддю, який веде. Це теж нюанс, що він захищав дисертацію чи роботу у Татарова, який зараз працює в Офісі президента і. можливо, теж має конфлікт інтересів і співпрацює. Щодо того, що суддя йде на 2 дні в нарадчу кімнату і від нього немає звістки - це теж поганий сигнал назовні", - вважає нардеп.



На його думку, справа проти Порошенка - це чіткий політичний процес, який створений, щоб тиснути на опозицію.



"Йде плановий тиск. Влада планує в цьому році планує певні рухи робити, і по Мінському процесу. Для цього потрібно прибрати людей, які не згодні з цим. Якщо говорити про саму зраду - для мене це абсурд, якщо чесно. Якби президент хотів би зробити держзраду - він би її зробив, президент має для цього всі повноваження. Ми не бачили цього. Я не бачив питань, які робились в інтересах Росії", - підсумував Костенко.



Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.

Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.