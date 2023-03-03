Порошенко показав, як з контейнерів для боєприпасів роблять мобільні лазні для фронту, план – 120 комплексів

"Ми з Мариною зараз не в порту, а серед контейнерів, які нам прислали наші славетні Збройні Сили. Звідки контейнери – можу підказати. Це постачання боєприпасів з боку наших партнерів по НАТО. Їх не викидають, а передають нам у Фонд, "Справі громад". Зараз ви присутні на виробничому майданчику, де цілий день без вихідних працює наша команда", – розповідає Порошенко.

"Це підготовлений контейнер, це йде для 77-ої бригади – наші десантники. Цей контейнер піде у 190-й центр, де тренуються і навчаються оператори і пілоти "Посейдонів". Тут вже працюють над облаштуванням, є пральні машини, є сушилки, там буде стояти насос, стоїть бойлер котельний, генератор", – показує п’ятий Президент.

"Це – для роти радіотехнічної розвідки, він поїде на Південь, до "вух" нашої артилерії, нашої протиповітряної оборони. Хлопці фантастично воюють. Це те, чого чекають наші бійці протиповітряної оборони з Миколаєва", – розповідає Порошенко.

Марина Порошенко нагадала, що перші комплекси почали виготовляти ще наприкінці 2014 року, а вже у лютому 2015 їх отримали підрозділи у Житомирській області.

"Я дійсно дуже пишаюся цим проектом. Він вже має свою історію. В лютому 2015 року ми вже п’ять перших кунгів передавали військовій частині в Житомирській області на Озерному. Перші п’ять з двадцяти, які були запроектовані. Я пам’ятаю, як нам дякували військовослужбовці. Це було для них дуже важливо, що про них хтось подбав, що думають. в яких умовах вони знаходяться. Дуже було зручно, що вони були мобільні і могли переїжджати від пункту до пункту військового і обслуговувати там військовослужбовців, щоб вони не відволікалися від несення своїх військових обов’язків", – згадує Марина Порошенко і додає: "зараз цей проект вже набув таких масштабів, і той досвід, який ми отримали ще з 2014 року, дозволив нам удосконалити і дуже швидко його зараз запустити в роботу".

Петро Порошенко жартує: "То були лазні першого покоління, а це вже – 5-го покоління. Там була тільки пральня і сушилка, а це вже п’яте покоління, уже з досвідом бойового застосування, і тут вже є все, і вже кажуть, що краще це не зробиш".

"Це причепи, які ми купуємо з вашою допомогою. І це DAFи, які ви дуже добре знаєте, вони передаються разом з цими комплексами. Всього ми плануємо виготовити 120 комплексів, і це робимо тільки ми", – пояснює Порошенко.

Як відомо, кошти на комплекси збирають волонтери ГО "Справа громад", а Фонд Порошенка подвоює зібрану суму.

"Моє серце б‘ється швидше, коли бачу радісні обличчя українських захисників, які отримують наші лазні. Це – наш спільний внесок у прискорення перемоги. Чому хлопці працюють сім днів на тиждень? Тому що ми маємо робити все, щоб перемога наблизилася. Це наша відповідь на запитання, коли закінчиться війна. Ми робимо, щоб вона закінчилася швидше нашою перемогою", – наголошує Порошенко.