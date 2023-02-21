Порошенко пояснив, якою має бути відповідь Путіну

Про це пише Петро Порошенко у Facebook.

П’ятий президент констатує: мета Путіна – знищення української державності та анексія українських земель, встановлення контролю над Європою.

"Мирний план Путіна" – це анексія України та капітуляція Заходу в дусі російських проєктів безпекових угод грудня 2021 року», – наголошує Порошенко.

"Наша спільна відповідь є очевидною – більше зброї для перемоги ЗСУ на полі бою, «пекельні санкції» для знищення російської економіки, повалення путінського режиму та притягнення його до міжнародної відповідальності, а також членство України в ЄС та НАТО. Разом до перемоги!", – пише Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко у своїй колонці для журналу Newsweek закликав західних партнерів запровадити проти Росії такі санкції, які остаточно підірвуть її економіку і зруйнують основу путінського режиму.

Порошенко також привіз пропозиції щодо вбивчих санкцій проти Росії у Мюнхен і презентував їх під час численних зустрічей на полях конференції. "Це не просто десятий пакет санкцій – а це стратегія санкційного тиску на Росію, яка разом з постачанням зброї є ключовим елементом примушення Путіна вивести свої війська і вступити в переговори про закінчення війни на українських умовах", – наголосив п’ятий президент.