Порошенко привіз українським військовим те, чого не можна показувати

Про це повідомило видання "Європейська солідарність".

Стало відомо, що Порошенко привіз українським військовим потужні генератори, шини, які на бездоріжжі зношуються надто швидко, і спецзамовлення від розвідників – банно-пральний комплекс. Порошенко каже: на складальних майданчиках "Справи Громад" робота кипить навіть вночі.

"Кожна бригада буде отримувати по 4-5 комплексів, я розраховую, щоб в кожному батальйоні він був", – розповідає він.

Зокрема зазначається, що привезли розвідникам і "секретні скарби", від яких кількість "хорошої русні" точно збільшиться – сміються хлопці. Один з них напівжартома пояснює: такі "скарби" привозить тільки Порошенко – він у відповідь обіцяє найближчим часом передати батальйону ще й БПЛА Poseidon.

"Для мене принципово, щоб до виходу ви отримали Poseidon. Вже прийнято відповідне рішення місцевою радою. Я зробив все, щоб ми встигли, і сподіваюсь, протягом наступних декількох днів його офіційно поставлять на озброєння", – пояснює Петро Порошенко.