Порошенко привіз українським військовим те, чого не можна показувати
Петро Порошенко привіз українським військовим генератори, шини та спецзамовлення від розвідників – банно-пральний комплекс
Про це повідомило видання "Європейська солідарність".
Стало відомо, що Порошенко привіз українським військовим потужні генератори, шини, які на бездоріжжі зношуються надто швидко, і спецзамовлення від розвідників – банно-пральний комплекс. Порошенко каже: на складальних майданчиках "Справи Громад" робота кипить навіть вночі.
"Кожна бригада буде отримувати по 4-5 комплексів, я розраховую, щоб в кожному батальйоні він був", – розповідає він.
Зокрема зазначається, що привезли розвідникам і "секретні скарби", від яких кількість "хорошої русні" точно збільшиться – сміються хлопці. Один з них напівжартома пояснює: такі "скарби" привозить тільки Порошенко – він у відповідь обіцяє найближчим часом передати батальйону ще й БПЛА Poseidon.
"Для мене принципово, щоб до виходу ви отримали Poseidon. Вже прийнято відповідне рішення місцевою радою. Я зробив все, щоб ми встигли, і сподіваюсь, протягом наступних декількох днів його офіційно поставлять на озброєння", – пояснює Петро Порошенко.
- 2 квітня стало відомо, що фонд Порошенка з волонтерами забезпечує фронтові бригади мобільними лазнями. Військові 77-ї Окремої аеромобільної бригади ДШВ, яка воює в районі Бахмута, розповіли про те, як вдається розв'язувати побутові питання.
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