Порошенко про ракетні обстріли України: цей сказ Росії – від безсилля

"Божевільний російський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик", – пише п’ятий президент.

"Але Путін за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці – найнезламніша нація світу. Сьогоднішній сказ Росії – це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!", – пише Порошенко.