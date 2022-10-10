Порошенко про ракетні обстріли України: цей сказ Росії – від безсилля
Путін за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці – найнезламніша нація світу. Про це у Facebook пише Петро Порошенко
"Божевільний російський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик", – пише п’ятий президент.
"Але Путін за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці – найнезламніша нація світу. Сьогоднішній сказ Росії – це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!", – пише Порошенко.
- Зранку агресором випущено 83 ракети, ППО знешкодила 43, - Генштаб.
- Внаслідок ударів загарбників пошкоджено 11 об'єктів інфраструктури у 8 регіонах та Києві.
- Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики.
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