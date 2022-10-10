English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Порошенко про ракетні обстріли України: цей сказ Росії – від безсилля

Порошенко про ракетні обстріли України: цей сказ Росії – від безсилля

10 жовтня, 2022 понедiлок
12:47
Новини Петро Порошенко

Путін за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці – найнезламніша нація світу. Про це у Facebook пише Петро Порошенко

"Божевільний російський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик", – пише п’ятий президент.

"Але Путін за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці – найнезламніша нація світу. Сьогоднішній сказ Росії – це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!", – пише Порошенко.

  • Зранку агресором випущено 83 ракети, ППО знешкодила 43, - Генштаб.
  • Внаслідок ударів загарбників пошкоджено 11 об'єктів інфраструктури у 8 регіонах та Києві.
  • Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики.
Суспільство
Петро Порошенко
війна з Росією
Читайте також:
Сергій Кирієнко
9 жовтня, 2022 неділя
У Кремлі з'явилась партія антимобілізації, її очолює Кирієнко, - Пономарьов
Автор Антін Борковський
9 жовтня, 2022 неділя
Путін і його оточення реально налякані, - Піонтковський
Кримський міст
9 жовтня, 2022 неділя
Вибух на Кримському мосту організувала Україна, бомба була у вантажівці, - The New York Times
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.23
    Купівля 40.23
    Продаж 41.07
  • EUR
    Купівля 38.79
    Продаж 39.91
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
10 жовтня
12:46
OPINION
Вадим Денисенко
Стріляти по житловій інфраструктурі. Нова стратегія росіян
12:32
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики
12:24
Володимир Зеленський
Німеччина на прохання України скликає термінове засідання G7, - Зеленський
12:22
Оновлено
ППО збила ракету
На Тернопільщині працювала ППО
12:06
Денис Шмигаль
Внаслідок ударів загарбників пошкоджено 11 об'єктів інфраструктури у 8 регіонах та Києві
12:05
лукашенко з путіним
Лукашенко та Путін домовилися про розгортання спільного фронту
11:59
Оновлено
генерал Залужний
Зранку агресором випущено 83 ракети, ППО знешкодила 43, - Генштаб
11:57
Оновлено
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині, пошкоджено будинки у Вишгородському районі, над Бучанською громадою збили 6 ракет
11:51
Світлана Онищук
На Франківщині окупанти вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури
11:46
Оновлено
Вибух
У Дніпрі прогриміли вибухи, одна з ракет влучила в проїжджу частину
11:36
Укренерго
Українців попередили про можливі перебої з енергоживленням через ворожі обстріли
11:34
Володимир Зеленський
Зеленський про масований обстріл Києва, Львова, Дніпра та інших регіонів: вони хочуть знищити енергосистему і завдати якнайбільше шкоди
11:25
Оновлено
Обстріл Києва
Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули
11:09
Тіна Кароль
"Йди на": Тіна Кароль відповіла Собчак, яка назвала азовців нацистами
11:08
потяги
Укрзалізниця попередила про затримку потягів у західному напрямку
11:00
Оновлено
Ракетний удар
РФ вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівщини: призупинено роботу міських ТЕЦ
10:50
Оновлено
На Сумщині через прильоти виникли перебої зі світлом і водопостачанням
10:39
Оновлено
Хмельницький
Окупанти вдарили по Хмельниччині, є перебої з електропостачанням
10:33
На фото: Житомир
Росіяни вдарили по Житомирщині: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
10:23
OPINION
Ігор Гулик
Меркель завела стару пісеньку про Росію
10:13
На фото: Харків
Росіяни вдарили по Харкову
10:10
Київ
"229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі": Зеленський відреагував на масовані обстріли України
09:53
Київ
В Кременчуцькому районі Полтавщини пролунали вибухи
09:00
Військовий експерт Олександр Коваленко
Білорусь віддає власну зброю Росії, а не готується до вторгнення, - військовий експерт Коваленко
08:54
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни знову завдали ударів по багатоповерхівці Запоріжжя, є загибла й постраждалі
08:41
окупанти
Російські окупанти за тиждень просунулися на 2 км у напрямку Бахмута, - британська розвідка
08:20
Миколаїв обстріл
Вночі росіяни обстріляли Миколаїв десятьма ракетами С-300
08:12
окупанти
Ворог намагається наступати під Бахмутом і Авдіївкою, біля Сватового підірвав мости
08:02
Микола Княжицький
Що сталося з Кримським мостом?
08:00
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
РФ відправила на пусковий рубіж до Астрахані дві групи літаків ТУ-95, – Кім
07:38
боєприпаси
Жителів Одещини попередили про контрольований підрив боєприпасів в одному з районів
07:23
окупанти
Новосформований полк РФ перекинули на першу лінію зіткнення на Херсонщині та Миколаївщині, родичі мобілізованих б’ють на сполох, - Генштаб
06:52
КНДР ракета
У КНДР заявили, що імітували ядерні удари по Південній Кореї
06:22
Російський корабель
Ворог різко збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі, на Україну спрямовано 40 "калібрів", - ОК "Південь"
06:02
Втрати РФ
Українські бійці знищили на Півдні 44 окупанти, 2 "гради" й 4 танки за добу
05:37
окупанти танк
РФ підтягує резерви у напрямку просування ЗСУ на Півдні, - ОК
02:16
Дмитро Пєсков
У кремлі заявили, що не знають про пропозицію Туреччини провести переговори із Заходом
01:50
вулкан
В Італії прокинувся вулкан: у море вивергається лава, - Reuters
01:13
"Давид вбиває Голіафа": співачка Шер висловилась на підтримку України
2022, неділя
9 жовтня
23:29
Зеленський
Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів, - Зеленський
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV