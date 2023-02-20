Порошенко про візит Байдена: це символ нашого союзництва і неодмінної перемоги України

"Жодної миті не сумнівався у лідерстві та сміливості президента Байдена! Ваш сьогоднішній візит до Києва у цей символічний день, коли ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні та нагадуємо світові, що саме сьогодні 9 років тому почалася російська агресія проти України, є надзвичайно важливим", – написав Порошенко у Facebook.

"Цей візит надихає всіх нас на ще потужніший опір російському агресору та неодмінну Перемогу. Пишаюся нашим союзництвом заради демократії, європейського та євроатлантичного майбутнього України. Вітаю у Києві, Джо! Разом до нашої спільної Перемоги!" – пише п’ятий президент.