Порошенко про візит Байдена: це символ нашого союзництва і неодмінної перемоги України
Петро Порошенко привітав візит президента США Джозефа Байдена до Києва і зазначив, що це дуже символічний жест саме сьогодні, адже 9 років тому почалася російська агресія проти України
"Жодної миті не сумнівався у лідерстві та сміливості президента Байдена! Ваш сьогоднішній візит до Києва у цей символічний день, коли ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні та нагадуємо світові, що саме сьогодні 9 років тому почалася російська агресія проти України, є надзвичайно важливим", – написав Порошенко у Facebook.
"Цей візит надихає всіх нас на ще потужніший опір російському агресору та неодмінну Перемогу. Пишаюся нашим союзництвом заради демократії, європейського та євроатлантичного майбутнього України. Вітаю у Києві, Джо! Разом до нашої спільної Перемоги!" – пише п’ятий президент.
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