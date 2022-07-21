Про це повідомив Петро Порошенко у Facebook.

"Це – сотні дронів, ціла стіна, а точніше ціла армія, яка прибула до Києва і найближчим часом відбуває до Збройних Сил. Вони будуть давати розвідувальні дані і робити більш ефективною роботу нашої артилерії, рятувати життя наших розвідувальних підрозділів, допомагати протитанковим підрозділам. Поїдуть до десантно-штурмових військ, в морську піхоту, в сухопутні війська. І будуть робити все для того, щоб забезпечити контрнаступ і перемогу України", – пояснив Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами й додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. За сприяння естонського уряду вдалося у максимально стислі терміни реалізувати цей проєкт.

Безпілотники – це справжні "очі" для військових, які дозволяють проводити розвідку, контролювати роботу мінометного взводу батальйону і знищувати ворогів із більшою ефективністю.

Вартість цієї партії безпілотників – понад 700 тисяч євро. Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають волонтери.

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