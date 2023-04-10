"Я думаю, що не відкрию великої таємниці – зараз кожен українець і вся Україна живе в очікуванні великого контрнаступу. Ми не говоримо про дату, ми не говоримо про напрямок, але з цим пов’язані всі надії українського народу. Але чекати й вболівати замало. Необхідно кожному зробити максимум можливого, щоб підвищити ефективність дій Збройних Сил. І обов’язок кожного цивільного – зробити все залежне, щоб досягти цієї мети", – зазначив Порошенко.

"Цим понад рік займається наша команда. Але армія потребує не лише уваги, але й поваги. Їй треба не тільки зброю дати, не тільки забезпечити надійний тил, а й гарантувати надійний соціальний пакет, на який військові заслужили більше, ніж будь-хто", – вважає п’ятий президент.

"Сьогодні почався Страсний тиждень, і ми маємо вгамувати усі пристрасті. Але заради армії, якщо треба, ми будемо наполягати на реалізації пропозицій "Європейської Солідарності", – наголосив Порошенко.

"Ми подали законопроєкт, яким передбачено спрямування коштів державного бюджету на Збройні Сили. Йдеться зокрема про повернення виплат у 30 тисяч гривень як мінімум для медичних, логістичних та інших підрозділів, які задіяні у бойових діях, біля лінії фронту ризикують життям і здоров’ям. І вони не охоплені, на жаль, жодними виплатами", – зазначає Порошенко.

"Абсолютно неприпустимим є і скорочення обсягів прав і свобод, що напряму суперечить 22 статті Конституції, де встановлюється, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Вимагаю від ініціаторів скорочення пільг учасників бойових дій забрати назад свої пропозиції", – наголосив Порошенко.

"І ще одне дуже наболіле. Родини загиблих повинні отримати в повному обсязі й негайно передбачену законом допомогу. Ми разом із депутатами від "Слуг Народу" внесли пропозицію про 3 мільярди – негайно реалізувати та виплатити ці гроші", – закликав Петро Порошенко.