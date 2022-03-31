Порошенко закликав Індію припинити купувати російську нафту

Про це Петро Порошенко сказав у інтерв'ю індійському телеканалу WION.

"Я знаю, що Росія використовує вас у своїй пропаганді проти санкцій. Коли вони кажуть, що Індія купує російську нафту за значно нижчими цінами. Вони кажуть, що продають по 25 доларів за барель. Але ж у них ви купуєте лише незначну частку, що дорівнює одному чи двом дням вашого споживання. Прошу, припиніть це. Про це всі жертви в Україні просять у вашого уряду, будь ласка, припиніть купувати російську нафту", – зазначив Порошенко.

"Моє прохання до держав-учасниць Європейського Союзу є точно таким самим. Це прохання від мене, пʼятого президента України, яке я адресую своїм друзям-главам держав та урядів Євросоюзу. Однозначно, нам потрібне повне ембарго на російські нафту і газ. І не має значення, чи йдеться про країни Європейського Союзу чи Індію, чи будь-яку іншу державу в світі, включно з Китаєм. Однак моє прохання зараз, звертаюся саме до Індії. Учора таке саме прохання адресував країнам Євросоюзу", – додав він.

Напередодні Порошенко в ефірі грецького телеканалу закликав лідерів ЄС не міряти нафтове ембарго проти Росії своєю вигодою, наголосивши, що йдеться про існування України

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