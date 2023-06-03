Порт Тамань у РФ припиняє перевалку газу через загрозу атак дронів, - Reuters

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

На долю цього порту припадає близько 7,5% всього російського експорту вуглеводневої сировини і близько 20% – казахстанського. Залізничні оператори Росії та Казахстану вже оголосили про плани обмежити перевезення вантажів у напрямку Тамані.

Співрозмовники агентства уточнили, що рішення ухвалено після атак дронів на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи 31 травня. Джерела нагадують, що скраплений вуглеводневий газ є найбільш вибухонебезпечним.

Учасники ринку, за даними Reuters, планують законсервувати перевалки на невизначений термін та розглядають інші маршрути постачання. Можливо, російські поставки будуть переорієнтовані на Польщу, на внутрішній ринок чи Китай.

Влада РФ або представники компаній, що працюють у порту Тамань, повідомлення Reuters не коментували.