Порт Тамань у РФ припиняє перевалку газу через загрозу атак дронів, - Reuters
Експортний термінал у російському порту Тамань у Краснодарському краї припинить перевалку зрідженого вуглеводневого газу на танкери через загрозу атак безпілотників
Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.
На долю цього порту припадає близько 7,5% всього російського експорту вуглеводневої сировини і близько 20% – казахстанського. Залізничні оператори Росії та Казахстану вже оголосили про плани обмежити перевезення вантажів у напрямку Тамані.
Співрозмовники агентства уточнили, що рішення ухвалено після атак дронів на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи 31 травня. Джерела нагадують, що скраплений вуглеводневий газ є найбільш вибухонебезпечним.
Учасники ринку, за даними Reuters, планують законсервувати перевалки на невизначений термін та розглядають інші маршрути постачання. Можливо, російські поставки будуть переорієнтовані на Польщу, на внутрішній ринок чи Китай.
Влада РФ або представники компаній, що працюють у порту Тамань, повідомлення Reuters не коментували.
- Нагадаємо, вранці 26 травня у російському Краснодарі прогриміли вибухи. Представники влади заявили, що зафіксовано пошкодження будівлі, постраждалих немає.
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