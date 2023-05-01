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Портников: РФ сподівається використати Китай, щоб заманити владу України в пастку і досягти цілей з меншими втратами

1 травня, 2023 понедiлок
16:55
Війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников зазначив, що Росія сподівається використати Китай, щоб заманити владу України в пастку і досягти цілей з меншими втратами

Про це він заявив під час етеру Еспресо.

"Коли ми говоримо про будь-які посередницькі зусилля, ми маємо зважати на не стільки на позицію посередників, скільки на позицію сторін, бо будь-який посередник Сполучені Штати, Європейський Союз, Китайська Народна Республіка, Бразилія, завжди може опиратися лише на позицію сторін", - зазначив він.

Портников додав, що великою мірою, ЄС за період 2014-2022 років намагався зробити те ж саме, що КНР намагається зробити зараз.

"Тобто, це гарантії територіальної цілісності України з відкладеним статусом Криму, я кажу про період 14-22 років, і з поступками, які могли б задовольнити політичне керівництво РФ у вигляді якогось особливого статусу донецьких та луганських районів у складі України", - зазначив він. 

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Також Портников додав, що варто звернути увагу на те, що сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, коли коментував китайсько-українські перемовини.

"Він сказав, що сподівається, що позиція Китаю допоможе Росії досягнути цілей спецоперації й краще, щоб шляхом перемовин. Тобто, краще щоб Україна сама капітулювала, а не її прийшлось би добивати роками. Оце російська позиція... І цю російську позицію може не розуміти Сі Цзіньпінь. Що може Сі Цзіньпінь може вважати за сприйнятний результат свого посередництва - відмова України від територій, які вже загарбані Росією", - додав він.

Також журналіст зазначив, що "Росія хотіла б, щоб китайські дипломатичні зусилля дозволили б затягли українське політичне керівництво в певну пастку".

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"Оскільки зараз не можна використовувати Дмитра Козака, який був таким учасником "спецоперації” на першому етапі, який намагався заманити українське керівництво у пастку прямих перемовин з Донбасом і тощо. То зараз хай цю роль виконує Лі Хуей, це такий китайський Козак буде. І якщо вдасться зупинити український наступ, посіяти певну недовіру між Україною та західними союзниками, і якщо вдасться потягти час для того, щоб Росія змогла виготовити якомога більше ракет для нових масованих ударів, і мобілізувати нових військовослужбовців для окупації нових українських територій - то буде вважатися, що китайська роль виконана. І в тій ситуації, цілі "спецоперації", які полягають у ліквідації української державності будуть виконані з меншими втратами, ніж вони могли бути виконаними без китайської участі. Тому, що якщо ми погоджуємося з тим, що зараз реальний план "спецоперації" - це інтеграція українських земель у склад РФ до 2030 року, то у Путіна є ще 7 років, щоб виконати задачу", - заявив Портников.

Світ
Росія
Китай
ЄС
Володимир Путін
США
Віталій Портников
Сі Цзиньпін
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