Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Позицію Китаю щодо війни варто називати антиамериканською. Ця позиція не проукраїнська, не проросійська, а вона антиамериканська. Загострення американо-китайських відносин відбулися саме після російського вторгнення в Україну", - підкреслила Голод.

За словами голови правління Української асоціації китаєзнавців, після вторгнення Росії в Україну змінилася геополітична ситуація у всьому світі.

"Спочатку заяви Китаю були стримані. Ще в березні 2022 року Сі Цзіньпін сказав, що війна в Європі - це не те, що вони хочуть бачити. А з травня 2022 року риторика змінилась на антиамериканську. Ми вже слідкуємо за активізацією Китаю на міжнародній арені. Китай хоче позиціювати себе як мирну країну та претендує на посередницьку місію", - зауважила Голод.