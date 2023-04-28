Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Росія намагається втягнути Китай у війну проти України. Першочергова мета РФ полягає в тому, щоб Китай почав постачати військове спорядження та озброєння, якого не вистачає Кремлю для війни з Україною. Разом з тим Китай продовжує свою стратегію, яку оголосив Сі Цзіньпін. Вона базується на тому, що існує двополярний світ, де є Китай та США", - пояснив Шлінчак.



Політолог переконаний, що Китай буде продовжувати свою політику протистояння з США



"Китай буде робити все можливе, щоб їхня стратегія про біполярний світ була реалізована. Тому, я так розумію, що і розмова Зеленського з Сі Цзіньпіном була саме про це. В Китаї все зводиться до того, що вони мають стати великою супердержавою, яка буде протистояти США", - додав він.

18 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі не має доказів того, що Китай надає "летальну військову допомогу" для РФ

26 квітня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном, лідер КНР повідомив, що до України прибуде представник китайського уряду.