Столтенберг: Наразі немає доказів того, що Китай надає збройну допомогу Росії
Поки що НАТО не має доказів того, що Китай надає "летальну військову допомогу" для РФ
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав у вівторок, 18 квітня, в коментарі CNN.
"Ми дуже уважно стежимо, і поки що ми не бачили жодних доказів того, що Китай надає летальну військову допомогу Росії", – сказав він.
Столтенберг зазначив, що повідомлення НАТО Китаю було дуже чітке: "Було б великою помилкою підтримувати незаконну війну Путіна".
Раніше у вівторок командувач американськими силами в Індійсько-Тихоокеанському регіоні Джон Аквіліно сказав комітету палати представників із питань збройних сил, що партнерство між Росією та Китаєм викликає занепокоєння.
"У них немає друзів, – сказав адмірал Джон Аквіліно. – Вони визначили, що для досягнення своїх стратегічних цілей краще, якщо вони будуть разом. Це тривожний світ".
- Зазначимо, у злитих секретних документах Пентагону виявили інформацію про те, що Китай міг схвалити "надання летальної допомоги" Росії у її війні в Україні на початку цього року та планував замаскувати військову техніку під цивільні речі
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