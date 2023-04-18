Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав у вівторок, 18 квітня, в коментарі CNN.

"Ми дуже уважно стежимо, і поки що ми не бачили жодних доказів того, що Китай надає летальну військову допомогу Росії", – сказав він.

Столтенберг зазначив, що повідомлення НАТО Китаю було дуже чітке: "Було б великою помилкою підтримувати незаконну війну Путіна".

Раніше у вівторок командувач американськими силами в Індійсько-Тихоокеанському регіоні Джон Аквіліно сказав комітету палати представників із питань збройних сил, що партнерство між Росією та Китаєм викликає занепокоєння.

"У них немає друзів, – сказав адмірал Джон Аквіліно. – Вони визначили, що для досягнення своїх стратегічних цілей краще, якщо вони будуть разом. Це тривожний світ".