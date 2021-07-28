"Порушення порядку проведення масових заходів": у Мінську четверо людей отримали від 13 до 28 діб арешту за пусті аркуші на вікнах
27 липня суд у Мінську заарештував чотирьох місцевих жителів на терміни від 13 до 28 діб за білі паперові аркуші на вікнах
Про це розповідає "Радіо Свобода".
26-річного Юрія Клімошевського, 31-річного Андрія Муравйова, 32-річного Дениса Куликова і 42-річну Майю Шатохіну засудили за "порушення порядку організації або проведення масових заходів".
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Білоруський режим звинуватив громадян у тому, що шляхом розміщення на вікні одного білого аркуша паперу ті "висловлювали свої політичні інтереси".
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Під час процесу мінчанами суддя запитала про "смислове навантаження" білого паперу.
Обвинувачені відповіли, що листки, наліплені на вікна, не виражають ніяких політичних поглядів.
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