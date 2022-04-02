Пошта Польщі безкоштовно пересилатиме до України посилки з позначкою "гуманітарна допомога"
"Польська пошта", що є державним аналогом "Укрпошти", бере зобов'язання з безоплатного пересилання до України малогабаритних гуманітарних вантажів. На таких посилках буде наліпка Humanitarian aid
Подробиці наводяться на офіційному сайті компанії, передає Еспресо.TV.
Вага однієї такої посилки не повинна перевищувати 20 кг, а задекларована вартість - 100 євро.
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"Адресатом посилки може бути фізична, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи", - наголошує "Польська пошта".
Під час дії цієї започаткованої 1 квітня благодійної акції кожен, хто бажає, зможе відправити до України лише одну таку безкоштовну посилку.
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