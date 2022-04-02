Пошта Польщі безкоштовно пересилатиме до України посилки з позначкою "гуманітарна допомога"

Подробиці наводяться на офіційному сайті компанії, передає Еспресо.TV.



Вага однієї такої посилки не повинна перевищувати 20 кг, а задекларована вартість - 100 євро.



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"Адресатом посилки може бути фізична, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи", - наголошує "Польська пошта".



Під час дії цієї започаткованої 1 квітня благодійної акції кожен, хто бажає, зможе відправити до України лише одну таку безкоштовну посилку.





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