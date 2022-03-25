Пошта Польщі випустила марки та конверти на підримку України
Польська пошта вводить в обіг конверти та поштові марки на підтримку України
Про це Укрпошта повідомила у пості у соцмережі Facebook.
"Серце розривається від радощів, коли ми бачимо, як пошти з усього світу підтримують Україну. Зокрема через філателістичне мистецтво", - пишуть представники Укрпошти.
Конверт та марка із українською символікою були випущені поштовою мережею Poczta Polska, та станом на 25 березня увійшли в обіг.
- Укрпошта оголосила переможця конкурсу ескізу поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"⠀
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