Пошта Польщі випустила марки та конверти на підримку України

Про це Укрпошта повідомила у пості у соцмережі Facebook.



"Серце розривається від радощів, коли ми бачимо, як пошти з усього світу підтримують Україну. Зокрема через філателістичне мистецтво", - пишуть представники Укрпошти.



Конверт та марка із українською символікою були випущені поштовою мережею Poczta Polska, та станом на 25 березня увійшли в обіг.



Укрпошта оголосила переможця конкурсу ескізу поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"⠀