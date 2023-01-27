"Поштовий тероризм" в Іспанії: суддя заявив, що підозрюваний хотів зупинити підтримку України

Про це заявив у п'ятницю слідчий суддя, пише видання Reuters.

Стало відомо, що Помпейо Гонсалес Паскуаль перебуває під офіційним слідством за двома можливими звинуваченнями в тероризмі за обтяжуючих обставин і чотирма звинуваченнями в тероризмі, заявив суддя під час першого судового засідання.

Чоловіка вирішили утримувати під вартою до пред'явлення офіційних звинувачень і подальших слухань.

За словами судді відомо, що іспанський пенсіонер користувався російським додатком для обміну повідомленнями "ВКонтакте" і швейцарським сервісом зашифрованої електронної пошти Protonmail, що може свідчити про ризик його втечі до Росії.

Також додається, що його онлайн-історія показала, що він читав російські державні ЗМІ RT і Sputnik, а також іспанськомовні вебсайти про зброю і хімію.

Наразі докази свідчать про те, що Гонсалес діяв самостійно, заявив суддя. Він зокрема зазначив, що дії підозрюваного свідчать про його намір порушити громадський спокій і створити враження, що листи розсилали пов'язані з РФ люди, щоб помститися за підтримку Іспанією і США України.

"Немає жодних ознак того, що особа, яка перебуває під слідством, належить до будь-якої терористичної банди чи організованої групи або співпрацює з нею", - йдеться в заяві судді.

Окрім цього, за словами судді, серед предметів, знайдених під час поліцейського обшуку в будинку Гонсалеса, були різні циліндричні стрижні, які можуть відповідати тому ж типу циліндрів, в яких знаходилися запалювальні поршні в саморобних вибухових пристроях.

Там також були гвинти й пружини, і прецизійні свердла, схожі на ті, що використовувалися для виготовлення вибухових пристроїв.

Додається, що для виготовлення пристроїв Гонсалес використовував Amazon, де купував деякі матеріали, в тому числі нітрат калію, кабель з гнітом, вимикачі, мідні нитки й лампи розжарювання.

Нагадаємо, 30 листопада у посольстві України в Мадриді пролунав вибух, внаслідок якого постраждав комендант установи. Стало відомо, що вибухівка знаходилась у пакунку, який призначався послу України.

Пізніше пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм 30 грудня отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю для України.

1 грудня вибухівку в поштовому пакунку надіслали до посольства США у Мадриді.

23 січня The New York Times писали, що до розсилки листів із бомбами офіційним особам в Іспанії причетна російська військова розвідка, яка використовувала ультраправі угруповання.

Раніше 25 січня було затримано 74-річного іспанця, якого підозрюють у надсиланні листів із вибухівкою, зокрема до прем'єра Іспанії Педро Санчеса та в посольство України в Мадриді.