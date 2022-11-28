Посли G7 обговорили з главою НБУ підтримку України та важливість корпоративного управління в держбанках
Посли країн Групи семи з головою Національного банку Андрієм Пишним обговорили підтримку України та роль управління в банках
Про це інформують представники країн G7 у твіттері.
"Посли G7 зустрілися з новим головою НБУ Пишним, щоб визнати успішну та незалежну роботу НБУ з управління макрофінансовою ситуацією, спричиненою російською воєнною агресією", - зазначили дипломати.
Під час зустрічі Андрій Пишний разом із делегацією обговорювали подальшу підтримку України G7 та роль корпоративного управління в державних банках.
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