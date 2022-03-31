Посли G7 засудили викрадення окупантами цивільних осіб в Україні
Посли країн G7 засудили викрадення цивільних осіб російськими військами в Україні, серед яких - журналісти, громадські активісти, мери та місцеві держслужбовці
Про це вони заявили у Twitter.
"Посли G7 засуджують тягле підле викрадення цивільних осіб російськими військами в Україні, включаючи журналістів, громадських активістів, мерів та місцевих чиновників. Ці відчайдушні спроби підірвати українську демократію мають бути припинені", - підкреслюється в повідомленні.
Дипломати також віддати належне місцевим чиновникам по всій Україні, які несуть важкий тягар, забезпечуючи захист своїх громад та підтримуючи жителів. "Їхня стійкість під надзвичайним тиском є яскравим прикладом відданості державній службі", - наголосили посли.
- Нагадаємо, 30 березня міський голова Києва, коментуючи факти викрадення держслужбовців, заявив, що окупанти вдаються до варварства.
- 27 березня на Харківщині розпочали досудове розслідування за фактом викрадення посадовців Балаклійської міської ради.
- Раніше голова Голопристанської міської ради Олександр Бабич повідомив про викрадення старости Старої Збур'ївки.
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