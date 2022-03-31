Про це вони заявили у Twitter.

"Посли G7 засуджують тягле підле викрадення цивільних осіб російськими військами в Україні, включаючи журналістів, громадських активістів, мерів та місцевих чиновників. Ці відчайдушні спроби підірвати українську демократію мають бути припинені", - підкреслюється в повідомленні.

Дипломати також віддати належне місцевим чиновникам по всій Україні, які несуть важкий тягар, забезпечуючи захист своїх громад та підтримуючи жителів. "Їхня стійкість під надзвичайним тиском є яскравим прикладом відданості державній службі", - наголосили посли.

