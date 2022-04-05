Посол Литви в Україні повертається до Києва
Посол Литви в Україні повертається до Києва, водночас російського посла у Вільнюсі попросили покинути країну
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Російського посла попросили залишити Литву. Посол Литви в Україні повертається до Києва. Такі рішення Литва ухвалила сьогодні", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, вчора, 4 квітня, Литва відкликала посла з РФ та закрила російське консульство в Клайпеді.
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