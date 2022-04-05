Про це у Twitter повідомив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Російського посла попросили залишити Литву. Посол Литви в Україні повертається до Києва. Такі рішення Литва ухвалила сьогодні", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, вчора, 4 квітня, Литва відкликала посла з РФ та закрила російське консульство в Клайпеді.

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