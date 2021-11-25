Посол України в ФРН: закликаємо Німеччину відмовитися від газу РФ у випадку нової агресії проти України

Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник в коментарі "РБК-Україна".



За його словами, поки залишається відкритим питання про те, чи буде готовий німецький уряд нарощувати політичний і економічний тиск на Росію, а також розширити санкції, якщо президент РФ Володимир Путін продовжить нарощувати агресію проти України.

"Ми закликаємо уряд ФРН відразу ж після його інавгурації чітко сформулювати кодекс наслідків, які неминуче спричинить нова військова інтервенція РФ, включаючи введення повного ембарго на імпорт російських енергоносіїв і болючої міжнародної ізоляції Кремля. Ми також очікуємо від Німеччини якісно нового курсу, спрямованого на реінтеграцію Криму", - сказав Мельник.

Він додав, що на сьогодні тільки політики невизнання окупації півострова недостатньо.



"Потрібен чіткий план дій Берліна щодо деокупації в рамках Кримської платформи", - зазначив Мельник.