Посол України в ФРН: закликаємо Німеччину відмовитися від газу РФ у випадку нової агресії проти України
Україна закликає новий уряд Німеччини відмовитися від російського газу у випадку нової військової інтервенції Росії в Україну
Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник в коментарі "РБК-Україна".
За його словами, поки залишається відкритим питання про те, чи буде готовий німецький уряд нарощувати політичний і економічний тиск на Росію, а також розширити санкції, якщо президент РФ Володимир Путін продовжить нарощувати агресію проти України.
"Ми закликаємо уряд ФРН відразу ж після його інавгурації чітко сформулювати кодекс наслідків, які неминуче спричинить нова військова інтервенція РФ, включаючи введення повного ембарго на імпорт російських енергоносіїв і болючої міжнародної ізоляції Кремля. Ми також очікуємо від Німеччини якісно нового курсу, спрямованого на реінтеграцію Криму", - сказав Мельник.
Він додав, що на сьогодні тільки політики невизнання окупації півострова недостатньо.
"Потрібен чіткий план дій Берліна щодо деокупації в рамках Кримської платформи", - зазначив Мельник.
- Нагадаємо, учора 24 листопада Німеччина офіційно сформувала нову урядову коаліцію та визначила наступного канцлера. У коаліційній угоді є пункти про те, що новий уряд готовий підтримати рух України в ЄС та працювати для збереження територіальної цілісності та суверенітету України.
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