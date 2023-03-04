Про це Пристайко заявив у інтерв'ю Донбас.Реалії.

За його словами, заяви перших осіб Великої Британії про те, що Україна отримає винищувачі лише після завершення війни з Росією, можуть бути спробою Лондона сприяти формуванню консенсусу в НАТО щодо передачі сучасних літаків Києву.

"Я думаю, що коли Британія каже про те, що ми можемо отримати лише в мирний час – це, до певного рівня, спроба бути відвертими у спілкуванні та не лякати сильно союзників. Тобто намагатися, як Британія це часто робить в НАТО, сприяти формуванню консенсусу". - сказав Пристайко.

Він пояснив, що для функціонування такої складної техніки, як винищувачі, Україні необхідні підготовлені пілоти та техніки, що вимагає взаємодії багатьох союзників по НАТО.

Пристайко нагадав, що процес передачі Україні сучасних танків також зрушив з місця завдяки позиції Великої Британії.

"Так само було, до речі, з танками – це був проривний момент, коли було необхідно зсунути небажання всіх інших союзників. І, якщо ви пам’ятаєте, попри те, що оголошення було зроблено, саме офіційне підтвердження прем’єр-міністром Ріші Сунаком забрало майже тиждень – для того, щоб він офіційно це повторив", - розповів Пристайко.

Він висловив думку, що аналогічний процес, що й з танками, відбувається зараз з винищувачами.

"У цей час британці намагалися переконати всіх інших союзників, що є два варіанти: або Британія йде сама з цим оголошенням і пробиває цей пролом, в який мають зайти усі інші, або усі разом, як один фронт, як НАТО, зробимо цей дуже важливий крок. Цього разу Британія була успішна. Я думаю, той самий процес відбувається зараз з винищувачами", - підсумував Пристайко.