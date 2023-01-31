"Поставив під сумнів територіальну цілісність України": у МЗС засудили заяву президента Хорватії про Крим
У Міністерстві закордонних справ засудили заяву президента Хорватії Зорана Мілановича, який сказав, що "Крим більше ніколи не буде Україною"
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Він нагадав, що в 90-х роках через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель, однак хорвати не змирились із окупацією частини території і змогли захистити незалежність своєї держави.
"Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України", - підкреслив Ніколенко.
"Натомість ми високо цінуємо та дякуємо уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії", - додав він.
- Рік тому Міланович заявляв, що Україні не місце в НАТО, а Революцію Гідності назвав "переворотом".
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