Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"



"Я постійно стежу за телемарафоном. Я читаю всі моніторинги та дослідження. Тому можу визнати, що увага суспільства до телемарафону падає, але вона все одно ще досить велика. На початок повномасштабного вторгнення доцільність та логіка в такому телемарафоні була. Проте зараз ситуація змінилась", - пояснила Остапа



Журналістка вважає, що телемарафон буде існувати до закінчення воєнного стану



"На початок вторгнення Росії єдиний телемарафон зміг оптимізувати кадровий потенціал телеканалів. Крім проблеми з кадрами, також існувала проблема з експертами, які не могли приходити в етери або включатись. Зараз, мені здається, потенціал телемарафону потроху вичерпується. Він перетворюється на лінійний канал. Однак є рішення РНБО про його роботу. Я так розумію, що наша влада планує, щоб телемарафон існував до закінчення воєнного стану", - додала вона.