Потенціал єдиного телемарафону потроху вичерпується, - медіаменеджерка Остапа
Голова Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа розповіла, що увага суспільства до телемарафону падає, але вона все одно залишається ще досить великою
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"
"Я постійно стежу за телемарафоном. Я читаю всі моніторинги та дослідження. Тому можу визнати, що увага суспільства до телемарафону падає, але вона все одно ще досить велика. На початок повномасштабного вторгнення доцільність та логіка в такому телемарафоні була. Проте зараз ситуація змінилась", - пояснила Остапа
Журналістка вважає, що телемарафон буде існувати до закінчення воєнного стану
"На початок вторгнення Росії єдиний телемарафон зміг оптимізувати кадровий потенціал телеканалів. Крім проблеми з кадрами, також існувала проблема з експертами, які не могли приходити в етери або включатись. Зараз, мені здається, потенціал телемарафону потроху вичерпується. Він перетворюється на лінійний канал. Однак є рішення РНБО про його роботу. Я так розумію, що наша влада планує, щоб телемарафон існував до закінчення воєнного стану", - додала вона.
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