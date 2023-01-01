Повалій заспівала для росіян під час новорічної атаки на Київ

Це відбувалось в ефірі російського пропагандистського каналу "Росія-1".

Повалій виконала пісню одночасно з нічною російською атакою на столицю України. Новорічної ночі повітряна тривога у Києві тривала понад 4 години - з 00:35 по 04:50.

Окрім того, серед глядачів був головний пропагандист Володимир Соловйов.

Таїсія Повалій народилась у селі Шамраївка Київської області. З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну не висловлювалася щодо війни, у жовтні 2022 року її включили до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України.

Ані Лорак, яка не коментує агресію Росії проти України, назвала війну "хаосом".

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