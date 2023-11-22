Повернення "Скіфського золота" в Україну: музей у Нідерландах не стягуватиме кошти за зберігання колекції протягом 9 років
Міністерство культури та інформаційної політики і археологічний музей Амстердамського університету домовились про повернення "Скіфського золота" в Україну: музей не стягуватиме коштів за 9 років зберігання колекції
Про це інформує пресслужба Мінкульту.
Вказано, що українська колекція з 2014 року експонувалася на виставці "Крим – золотий острів у Чорному морі" у Нідерландах.
Наразі досягнуто домовленості про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ, а саме "Центрального музею Тавриди", "Керченського історико-культурного заповідника", "Бахчисарайського історико-культурного заповідника" та Національного заповідника "Херсонес Таврійський". Т в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв та виконувач обовʼязків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Вірмен підписали відповідний документ.
"Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як "скіфське золото", додому в Україну", – наголосив Карандєєв.
Він подякував нідерландському музею за рішення не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів, які вони утримували у себе 9 років.
Що відомо про колекцію "Скіфське золото"
До експозиції "Скіфське золото" входить понад 560 предметів з музейного фонду України, які з 2013 року перебувають на території Нідерландів. Після окупації Криму Росією Україна відстоювала своє право на експонати, щоб завадити віддати їх підконтрольним державі-окупанту музеям.
26 жовтня 2021 року, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.
Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "Скіфського золота".
"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мінюсту, МЗС та Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – зазначив Зеленський.
І вже 9 червня Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів з Криму.
Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв повідомив, що колекцію "Скіфське золото" найближчим часом повернуть із Нідерландів до України, українці зможуть побачити її у Національному музеї історії України.
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