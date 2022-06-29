Повідомлено про підозру гендиректору авіакомпанії, який не повернув 10 орендованих вертольотів, що мали обороняти країну
Гендиректор київської авіакомпанії не повернув 10 орендованих вертольотів із Африки, які були необхідні НГУ для виконання бойових завдань, отримав підозру
Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.
У Києві СБУ затримала генерального директора приватної авіакомпанії, який не виконав вимоги воєнного стану та не повернув орендовані вертольоти вартістю майже півмільйона доларів.
"Ця авіатехніка мала бути залучена для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час агресії РФ. Натомість власник компанії заробляв десятки млн грн на суборенді літальних апаратів на території Західної Африки", - йдеться в повідмоленні.
У 2002 році військова частина передала 9 вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії: "У разі введення воєнного стану вона зобов’язувалася повернути повітряні судна на базовий аеродром. Однак керівник авіакомпанії порушив вимоги закону і залишив гелікоптери закордоном".
Гендиректору повідомили про підозру.
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