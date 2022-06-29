Про це інформує в телеграмі Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Понад 400 фейкових сайтів, для отримання банківських даних громадян, створили дев’ять осіб. Українцям вони пропонували пройти опитування, внести данні, аби отримати грошової допомоги від країн Європейського Союзу.

"За фішинговими посиланнями потерпілі проходили опитування та зазначали реквізити банківських карток. Отримавши дані, зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники обдурили понад 5 тисяч українців.

Список вебсайтів, які використовували зловмисники: "Якщо ви вводили конфіденційні дані на цих ресурсах, зверніться до Кіберполіції".

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