Повідомлено про підозру трьом росіянам, причетним до перевезення награбованого українського зерна
Прокуратура АР Крим та м. Севастополя повідомила про підозри трьом капітанам російських суден, які перевозили крадене українське зерно
Про це повідомили в прокуратурі Криму.
"Підозрювані були капітанами суден "Сормовский-48", "Вера" та "Федор". У 2022 році вони здійснили неодноразове заходження до закритого морського торговельного порту "Севастополь", де завантажили свої судна награбованим українським зерном", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що, усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітани періодично вимикали "AIS" (Автоматична ідентифікаційна система) і вносили до неї фіктивні відомості про курс суден, які прямували нібито до портів РФ, а не до закритих морських портів окупованого півострова.
"Дії підозрюваних кваліфіковано за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Капітанам загрожує до п’яти років позбавлення волі", - підкреслили в прокуратурі.
Там нагадали, що у цій справі прокуратура автономії вже повідомила про підозри окупаційному міністрові "сільського господарства Республіки Крим", директору компанії-власниці кораблів РФ та 6 капітанам російських суден (ч. 2 ст. 332-1 КК України).
- Улітку минулого року в Лівані затримали судно з краденим українським зерном.
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