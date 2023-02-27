Про це повідомили в прокуратурі Криму.

"Підозрювані були капітанами суден "Сормовский-48", "Вера" та "Федор". У 2022 році вони здійснили неодноразове заходження до закритого морського торговельного порту "Севастополь", де завантажили свої судна награбованим українським зерном", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітани періодично вимикали "AIS" (Автоматична ідентифікаційна система) і вносили до неї фіктивні відомості про курс суден, які прямували нібито до портів РФ, а не до закритих морських портів окупованого півострова.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Капітанам загрожує до п’яти років позбавлення волі", - підкреслили в прокуратурі.

Там нагадали, що у цій справі прокуратура автономії вже повідомила про підозри окупаційному міністрові "сільського господарства Республіки Крим", директору компанії-власниці кораблів РФ та 6 капітанам російських суден (ч. 2 ст. 332-1 КК України).