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Повітряний простір Білорусі наразі не використовують для атак по Україні, - Ігнат

10 березня, 2023 п'ятниця
12:29
війна з Росією Речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Росія вже упродовж декількох місяців не використовує повітряний простір Білорусі для атак по Україні

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"З Білорусі давно не застосовується озброєння. Я пам'ятаю, мабуть, ще кілька місяців тому застосовувались "Шахеди" - по Дніпру вони йшли на Київщину, їх там збивали по дорозі. Зараз повітряний простір Білорусі вже не використовується", - наголосив Ігнат.

Він додав, що окупанти навіть по Київській області завдають ударів ракетами С-300 і С-400. Їх вони запускають з території Росії.

  • Уночі на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Унаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури в різних областях, є загиблі та поранені мирні мешканці. Зокрема у Голосіївському районі Києва зафіксували влучання в об’єкт інфраструктури, а в Святошинському районі п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Уламками ракет були поранені люди. 
  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби 9 березня росіяни випустили по території України 84 ракети, 34 з них збили ЗСУ.
  • Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив в ефірі Еспресо, що росіяни раніше не запускали по Україні такої кількості "кинджалів", як у нічній атаці 9 березня. Він зауважив, що "кинджали" - найдефіцитніші ракети на озброєнні російської армії.
Україна
Росія
Білорусь
ЗСУ
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