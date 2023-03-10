Повітряний простір Білорусі наразі не використовують для атак по Україні, - Ігнат

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"З Білорусі давно не застосовується озброєння. Я пам'ятаю, мабуть, ще кілька місяців тому застосовувались "Шахеди" - по Дніпру вони йшли на Київщину, їх там збивали по дорозі. Зараз повітряний простір Білорусі вже не використовується", - наголосив Ігнат.

Він додав, що окупанти навіть по Київській області завдають ударів ракетами С-300 і С-400. Їх вони запускають з території Росії.