"Повністю інтегрований": Клименко розповів, що робить командир Азову Редіс після повернення на фронт

Про це він сказав у інтерв'ю "Українській правді".

Клименко також зазначив, що азовець Богдан "Тавр" Кротевич є начальником штабу цього підрозділу.

Відповідаючи на питання, чи повністю Прокопенко очолює підрозділ, Клименко зазначив:

"Прокопенко відповідає за підготовку особового складу. Він повністю інтегрований у процес. Входить у курс справ, надолужує той час, поки його не було".

Довідково. "Гвардія наступу" - дев'ять штурмових бригад, основна задача яких – звільнення окупованих територій України. "Гвардія" створена силами МВС України.

Що відомо про повернених з полону командирів з Азовсталі

21 вересня 2022 року в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, серед них були й Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.

Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебували у важкому психологічному та фізичному стані й потребували допомоги.

У вересні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив зі звільненими з полону командирами з Азовсталі, які тоді перебували у Туреччині. Повідомлялося, що вони проходили медичні огляди, проводилася ретельна перевірка їхнього стану.

8 липня Україна повернула з Туреччини командирів з Азовсталі, які перебували там після російського полону.

Згодом командир Азову, підполковник Денис "Редіс" Прокопенко у неділю, 16 липня, зустрівся з особовим складом бригади - нещодавно військовий повернувся з Туреччини, до того він перебував у російському полоні.

31 липня Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що він не виключає доєднання командира Азову Дениса Прокопенка до бойових дій, однак коли саме це станеться - залежить від обставин на фронті.