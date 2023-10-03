Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Повністю інтегрований": Клименко розповів, що робить командир Азову Редіс після повернення на фронт

"Повністю інтегрований": Клименко розповів, що робить командир Азову Редіс після повернення на фронт

3 жовтня, 2023 вiвторок
17:08
Війна з Росією Денис Прокопенко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підполковник Денис "Редіс" Прокопенко зараз відповідає за підготовку особового складу підрозділу "Азов" у Гвардії наступу

Про це він сказав у інтерв'ю "Українській правді".

Клименко також зазначив, що азовець Богдан "Тавр" Кротевич є начальником штабу цього підрозділу.

Відповідаючи на питання, чи повністю Прокопенко очолює підрозділ, Клименко зазначив:

"Прокопенко відповідає за підготовку особового складу. Він повністю інтегрований у процес. Входить у курс справ, надолужує той час, поки його не було".

Довідково. "Гвардія наступу" - дев'ять штурмових бригад, основна задача яких – звільнення окупованих територій України. "Гвардія" створена силами МВС України. 

Що відомо про повернених з полону командирів з Азовсталі

21 вересня 2022 року в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, серед них були й Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.

Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебували у важкому психологічному та фізичному стані й потребували допомоги.

У вересні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив зі звільненими з полону командирами з Азовсталі, які тоді перебували у Туреччині. Повідомлялося, що вони проходили медичні огляди, проводилася ретельна перевірка їхнього стану. 

8 липня Україна повернула з Туреччини командирів з Азовсталі, які перебували там після російського полону.

Згодом командир Азову, підполковник Денис "Редіс" Прокопенко у неділю, 16 липня, зустрівся з особовим складом бригади - нещодавно військовий повернувся з Туреччини, до того він перебував у російському полоні.

31 липня Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що він не виключає доєднання командира Азову Дениса Прокопенка до бойових дій, однак коли саме це станеться - залежить від обставин на фронті.

Нацгвардiя
полк "Азов"
Читайте також:
Олексій Арестович
2 жовтня, 2023 понедiлок
Після повернення до України Арестович має бути арештованим, - нардеп Дунда
На фото: Андрій Верес
2 жовтня, 2023 понедiлок
Помер народний артист України Андрій Верес
окупанти
30 вересня, 2023 субота
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
3 жовтня
17:47
Додаток "Дія"
У Дії запрацювала послуга повернення вкладів зі збанкрутілого банку
17:38
Ексклюзив
"Це тактичний відступ": дипломат Веселовський про затягування США з постачанням ракет ATACMS Україні
17:35
Ексклюзив
антидроновий комплекс Slinger
Defense Express: антидронові комплекси Slinger від Австралії допоможуть задешево збивати ворожі Shahed
17:26
мітинг у США
У рідному місті спікера Палати представників США Маккарті провели акцію на тему важливості України
17:22
вагон
У Франції виявили клопів у транспорті: в уряді побоюються скандалу перед Олімпіадою 2024
17:22
Оновлено
Вірменія
Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, Кремль відреагував
17:11
Петер Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини назвав неприпустимим, що у підручнику РФ їхню революцію 1956 року називають "фашистською"
17:00
Ексклюзив
Запоріжжя
"У міськраді є "ждуни": депутат пояснив, чому Запоріжжя не підтримало збереження ПДФО на місцях
16:31
поранений окупант
Окупанти зробили з цивільної лікарні на Запоріжжі військовий шпиталь для поранених із Роботиного
16:26
Верховна Рада
Раді пропонують скасувати строки давності для розслідування корупційних злочинів під час війни
16:09
Денис Шмигаль
Урожай зерна в Україні очікується на рівні 79 млн тонн, 75% потрібно експортувати, - Шмигаль
16:08
Оновлено
російський військовий корабель
РФ вивела на бойове чергування у Чорне море два ракетоносії
16:07
Європарламент
Європарламент погодив фінансування Українського фонду на €50 млрд
15:59
поліція Таїланд
У Таїланді внаслідок стрільби в ТЦ загинуло щонайменше троє людей, затримано 14-річного хлопця
15:56
Оновлено
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли два селища у передмісті Херсона: загинув чоловік, 5 людей поранено
15:35
Ексклюзив
окупанти в Криму
У Інформаційному спротиві пояснили, як ворог використовуватиме 25-ту армію РФ
15:25
бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянсько-Лиманському
"Ви – міць": Зеленський відвідав бригади на Купʼянсько-Лиманському напрямку
15:06
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:03
ракета ATACMS
Пентагон готовий передати Україні ATACMS: чекає на згоду Байдена, - Bloomberg
15:02
виробництво Boeing
Boeing планує збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака
14:49
Андрес Мануель Лопес Обрадор, президент Мексики,
Президент Мексики розкритикував США за допомогу Україні й закликав натомість надати гроші Латинській Америці
14:42
Кирило Тимошенко
Ексзаступник Єрмака Тимошенко стверджує, що виграв суд проти НАЗК: деталі
14:40
автомат Калашникова
Під час конфлікту розстріляв двох співслужбовців: у Києві військовому повідомили про підозру
14:32
Денис Шмигаль, Уряд, Кабмін
Сфери впливу на держінституції, економіка, громадянське суспільство: уряд розробить єдиний план реформ до 2027 року
14:31
В Україні стартували два експериментальні проєкти для військових і ветеранів: подробиці
14:25
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші нафтогазові компанії Китаю
14:24
Саломе Зурабішвілі
Конституційний суд Грузії почав розгляд справи щодо президентки, який може призвести до імпічменту
14:08
Польща і Чехія
Чехія та Польща посилили контроль на кордоні зі Словаччиною через великий потік мігрантів
14:01
OPINION
Галина Пагутяк
Арсенал культури
13:57
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху виїхало понад 100,6 тис. етнічних вірмен
13:33
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"
Повернулися на шлюбний сезон: 200 пінгвінів "окупували" метеомайданчик на станції "Вернадський"
13:31
Олексій Арестович
МВС РФ оголосило Арестовича у розшук за кримінальною статтею
13:28
На фото: фізики
Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених за експериментальні методи вивчення динаміки електронів у матерії
13:27
Електроенергія
Експорт електроенергії з України за вересень зріс у 544 рази порівняно з серпнем
13:20
Міністерство оборони України
Міноборони збільшило перелік військових, які отримуватимуть додаткову винагороду
13:13
вітер
Хмари та вітер принесуть атмосферний фронт: прогноз на 4 жовтня від Наталки Діденко
12:55
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем
Голова МЗС Швеції не приїхав у Київ на неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ, бо забув паспорт, - ЗМІ
12:50
генконсульство Фінляндії у росії
Фінляндія закрила одне зі своїх найбільших генконсульств у РФ
12:40
В Україні попит на нові автомобілі у вересні знизився, - Укравтопром
12:36
пенсія
Бальна система нарахування пенсій – це певна маніпуляція, - експерт з пенсійних питань Коробкін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV