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Головна Війна з Росією Повномасштабне вторгнення в Україну: за добу РФ втратила 590 солдатів, 10 танків і 16 бойових бронемашин

Повномасштабне вторгнення в Україну: за добу РФ втратила 590 солдатів, 10 танків і 16 бойових бронемашин

16 червня, 2023 п'ятниця
08:30
Війна з Росією втрати окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 218 500 військових, 3965 танків і 7683 бойових бронемашини

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 218 500 (+590) осіб ліквідовано
  • танків ‒  3965 (+10)
  • бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16)
  • артилерійських систем – 3812 (+19) 
  • РСЗВ – 606 (+2)
  • засобів ППО ‒ 364 (+0)
  • літаків – 314 (+0)
  • гелікоптерів – 301 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24)
  • крилатих ракет ‒ 1199 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн –  6519 (+13)
  • спеціальної техніки ‒ 519 (+0)

Дані уточнюються.

  • За минулу добу 15 червня українські захисники знищили ворожі ударні БПЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", Zala та один БПЛА не встановленого типу. Також у ніч із 15 на 16 червня сили ППО знищили два іранських ударних БПЛА Shahed-136/131 на південному напрямку.
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