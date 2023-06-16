Повномасштабне вторгнення в Україну: за добу РФ втратила 590 солдатів, 10 танків і 16 бойових бронемашин
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 218 500 військових, 3965 танків і 7683 бойових бронемашини
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 218 500 (+590) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3965 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16)
- артилерійських систем – 3812 (+19)
- РСЗВ – 606 (+2)
- засобів ППО ‒ 364 (+0)
- літаків – 314 (+0)
- гелікоптерів – 301 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24)
- крилатих ракет ‒ 1199 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13)
- спеціальної техніки ‒ 519 (+0)
Дані уточнюються.
- За минулу добу 15 червня українські захисники знищили ворожі ударні БПЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", Zala та один БПЛА не встановленого типу. Також у ніч із 15 на 16 червня сили ППО знищили два іранських ударних БПЛА Shahed-136/131 на південному напрямку.
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