Повз Землю 12 травня пролетить невеликий астероїд

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

За даними NASA, розмір небесного об'єкта – близько 76 метрів.

Відстань від нього до Землі становитиме близько 6,08 млн км. Зазначається, що швидкість руху астероїда дорівнює 32 184 км за годину.

Варто зауважити, що якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, а його розмір більший за 150 м, то у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом". Однак 2023 HT4 не відповідає обом критеріям одночасно, тому не вважається "потенційно небезпечним".