Повз Землю 12 травня пролетить невеликий астероїд
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що поблизу Землі у п’ятницю, 12 травня, пролетить астероїд 2023 HT4
Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).
За даними NASA, розмір небесного об'єкта – близько 76 метрів.
Відстань від нього до Землі становитиме близько 6,08 млн км. Зазначається, що швидкість руху астероїда дорівнює 32 184 км за годину.
Варто зауважити, що якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, а його розмір більший за 150 м, то у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом". Однак 2023 HT4 не відповідає обом критеріям одночасно, тому не вважається "потенційно небезпечним".
- Нагадаємо, 15 грудня поблизу Землі пролетів 82-метровий астероїд зі швидкістю понад 21 тис. км за годину.
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