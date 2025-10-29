Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Огляд

Чи настане кінець китайської епохи TikTok: Трамп і Сі Цзиньпін на порозі історичної угоди

Юрій Мартинович
29 жовтня, 2025 середа
20:55
Пояснюємо TikTok

У четвер, 30 жовтня, має статися важлива подія в міжнародній політиці та цифровій безпеці – передбачається, що під час зустрічі лідерів США та Китаю буде завершено угоду щодо продажу американської частини TikTok

Зміст

Це буде фінал багаторічного спору між Вашингтоном і Пекіном про вплив китайської платформи на США – і мова тут не лише про гроші. Детальніше про це розповість Еспресо.

Історія боротьби за TikTok: від перших загроз до заборони

TikTok

фото: reuters

Ідея продажу TikTok з'явилася ще в 2020 році, під час першого терміну Дональда Трампа. Тоді, на тлі пандемії COVID-19 і загострення американо-китайських відносин, Трамп видав виконавчий указ, який у підсумку вимагав від китайської материнської компанії ByteDance продати американські активи TikTok або зіткнутися з повною забороною в США. 

Причиною стали національні безпекові побоювання. Адже американські законодавці та розвідка стверджували, що ByteDance, як китайська фірма, нібито зобов'язана ділитися даними користувачів з комуністичним урядом КНР за законом про розвідку. Тому TikTok, з його 170 мільйонами американських користувачів, міг стати інструментом для збору чутливої інформації, поширення пропаганди чи навіть маніпуляції громадською думкою – особливо серед молоді. 

Однак ця спроба Трампа провалилася. Бо суди визнали указ президента перевищенням повноважень, а Китай заблокував будь-які переговори, посилаючись на обмеження на експорт технологій, таких як алгоритм рекомендацій контенту. 

Як наслідок компанія ByteDance запропонувала "Проєкт Техас" – план зберігання даних американських користувачів на серверах Oracle в США, але Конгрес відкинув його як недостатній. 

У березні 2023 року головний виконавчий директор TikTok, сінгапусрький бізнесмен Шоу Цзи Чу, дав публічні показові свідчення перед комітетом Палати представників США з енергетики і комерції, де його допитували через питання національної безпеки, зв’язків з Китаєм та впливу платформи на дітей. Він заявив, що компанія ніколи не надавала дані уряду Китаю і що дані американських користувачів зберігаються "на американській землі, під контролем американської компанії". Водночас законодавці поставили під сумнів такі гарантії.

У квітні 2024 року, вже за Джо Байдена, Конгрес ухвалив двопартійний закон "Про захист американців від контрольованих іноземними противниками додатків" (PAFACA), який давав ByteDance 270 днів на продаж або заборонив TikTok з 19 січня 2025 року. 

Верховний суд США підтвердив цей закон, відкинувши позов TikTok про порушення Першої поправки. 

Перешкоди на шляху угоди

Президент Дональд Трамп, повернувшись до Білого дому, неодноразово відкладав заборону на продаж – чотири рази, на 75–90 днів щоразу, аби дати час на переговори. Це викликало критику, адже демократи в Сенаті звинувачують Трампа у тому, що ведучи війну за TikTok та торговельну війну з Китаєм, президент "послабив вплив Америки". 

Справді, переговори ускладнювалися торговельними тарифами Трампа (до 100% на китайські товари) і обмеженнями Пекіна на експорт рідкісноземельних металів. До того ж Китай довгий час відмовлявся від угоди та повного розриву з ByteDance, побоюючись прецеденту для інших фірм, як Huawei. 

Крім того, TikTok лобіював користувачів, надсилаючи сповіщення про "боротьбу за свободу слова", що лише посилило підозри законодавців у маніпуляціях. 

Літом Трамп значно змінив риторику щодо TikTok - від погроз до примирення. Вважається, що TikTok допоміг у його виборчій кампанії 2024 року (він набрав 15 мільйонів фоловерів), тому президента почали заявляти, що хочуть "врятувати додаток для американських дітей", тому і не закривають його, чекаючи на досягнення угоди. А у серпні Білий дім навіть створив власну офіційну сторінку у TikTok. 

Якою є угода: американський контроль і компроміси

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року, фото: gettyimages

Після вересневих переговорів у Мадриді і Малайзії, обидві сторони досягли "рамкової згоди". 25 вересня Трамп підписав виконавчий указ, затверджуючи продаж, оцінивши його на суму у 14 млрд доларів. 

Американські інвестори (керівник Oracle Ларрі Еллісона, венчурний фонд Andreessen Horowitz, компанія Silver Lake і Fox Corp мільярдера Руперта Мердока) отримають понад 80% акцій американської версії TikTok. Натомість ByteDance збереже менше ніж 20%, ліцензуючи алгоритм рекомендацій, але його операції контролюватиме нова рада директорів у США з моніторингом Oracle. Тобто це не повна заборона китайського впливу, але компроміс – ByteDance зберігає частку, а США (приватні інвестори та уряд) мають контроль над даними й алгоритмом, які зберігатимуться на американських серверах.

Цікаво, що 19-річного сина Трампа, Беррона Трампа, також розглядають як кандидатуру у потенційного члена ради директорів нової структури. 

Загалом ця угода мала б також інтегруватися в ширший торговельний пакт, який покращить стосунки між обома країнами. За словами Трампа, зустріч з головою КНР Сі Цзиньпіном буде "чудовою для обох".

Фінальне підписання відбудеться 30 жовтня в Південній Кореї на саміті APEC – Трамп і Сі підпишуть і завершать угоду, як сказав міністр фінансів США Скотт Бессент

"Станом на сьогодні всі деталі узгоджені, і двом лідерам належить завершити цю угоду", - сказав Бессент. 

Думки експертів: чому угода важлива не лише бізнесу

Експерти мають різні думку про цей продаж: від скептичних, що продаж не вирішує поставлених проблем, а лише створює нові, до оптимістичних, що таким чином досягнуто "здорового глузду" і порозуміння між двома ключовими економіками світу. 

Популярний український волонтер Сергій Притула висловив думку, що раніше на такому рівні підписували угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, а тепер обидва очільники країн займаються соцмережею.

"Це ж нібито комерційна історія? Але нею займаються президенти, міністри фінансів і національні ради безпеки. А отже, мова не про танці в стрічці. Мова про контроль над свідомістю мільярдів людей. Тепер соціальні мережі важать не менше, ніж ракети. Ми ж розуміємо, що TikTok – це мільярди даних про поведінку людей, алгоритми впливу, настрої поколінь, інформаційні потоки, які формують політичні рішення й навіть настрої під час війни. Згадайте вибори в Румунії минулого року? Там же переміг абсолютний популіст, бо був дуже популярний  в тікток. Вибори швидко скасували, бо запідозрили, що його агітацію розганяла країна-гній. Але прецедент мав місце. … Ми звикли думати, що найнебезпечніші кнопки – це ядерні в руках політиків. А тепер бачимо:, що найнебезпечніші кнопки - це "поділитися" і "лайк", - зауважив Притула.

Як зазначає Мег Рітмайр, професорка ділового адміністрування Гарвардського університету, угода про TikTok є не просто бізнес-транзакцією, а частиною ширшого спектра переговорів між США і Китаєм – про торгівлю, технології, дані.

"Це стало конфліктом, який охоплює практично кожен аспект відносин між США та Китаєм, далеко за межі торгівлі. Обидві країни намагалися до останнього зрозуміти, який рівень "болю" вони можуть витримати і що саме вони можуть отримати", - каже експертка.

Це підкреслює, що ставиться на карту не лише доля додатка, а цифровий суверенітет і глобальна технологічна конкуренція.

Стівен Фельдштейн, старший науковий співробітник програми з питань демократії, конфліктів та управління Фонду Карнегі за міжнародний мир, вважає, що ця угода може бути своєрідним "білим прапором" США у технологічній війні з Китаєм, оскільки "Пекін все ще утримує значний вплив" над платформою.

Однак у CNN кажуть, хоч ймовірність потенційних маніпуляцій Китаєм з даними США буде набагато меншою, але ймовірність "чергового захоплення суперпопулярного додатка соціальних мереж правими зросте в геометричній прогресії". Оскільки рада директорів скрадатиметься з друзів Трампа і прихильників його політики MAGA. 

"Зміна власності, безумовно, зашкодила деяким платформам у минулому. Коли Ілон Маск купив Twitter, він повністю знищив його, зруйнував захисні бар'єри та прийняв на платформу неонацистських тролів, що спонукало користувачів та рекламодавців тікати", - нагадують у виданні, кажучи, що тепер доля американського TikTok може частково повторитися.

Якщо угода справді буде підписана 30 жовтня, це стане завершенням однієї з найгучніших технологічних суперечок останнього десятиліття. Проте питання контролю над даними користувачів та впливу соцмереж на політичні процеси залишаються відкритими — і саме вони визначатимуть нову цифрову епоху.

Читайте також: "Можна записати гріх, щоб не забути": священник ПЦУ отець Андрій Новосад розробив застосунок для сповіді

