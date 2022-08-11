Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Треба дякувати ракетним силам ЗСУ. За один раз було знищено авіаполк РФ, який загрожував Півдню України. Залишається тільки гадати як вони це зробили. Росіяни повинні відчути глибину своєї поразки та боятися свого існування на території Кримського півострову. Поява HIMARS дальністю стрільби 84 км довела росіян до сказу. Вони вирішили дістати ці системи своїми крилатими ракетами дальністю стрільби 5500 км. Уявляєте, який у них настрій коли вони зрозуміли, що по них вдарили на відстані 300 км", - наголосив Киричевський.