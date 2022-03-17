Пожежа на ринку "Барабашово" у Харкові через обстріл окупантів: вогонь перекинувся на приватний сектор
До гасіння пожежі на відомому ринку в Харківщині "Барабашово", що сталася внаслідок артобстрілу, залучено 70 рятувальників та 21 одиницю техніки
Про це повідомила ДСНС у Telegramm.
"Станом на 19:00 внаслідок пожежі на території ринку (по всій площі), сталося розповсюдження вогню на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 од. техніки ДСНС", – вказала служба.
За її даними, 17 березня о 14:40 під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок артилерійського обстрілу загинув співробітник ДСНС та ще один отримав поранення.
Через обстріли рятувальники деякий час не могли долучитися до гасіння пожежі.
Нагадаємо, зафіксовані випадки, коли невідомі намагаються заволодіти формою пожежників.
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