Пожежа на ринку "Барабашово" у Харкові через обстріл окупантів: вогонь перекинувся на приватний сектор

Про це повідомила ДСНС у Telegramm.



"Станом на 19:00 внаслідок пожежі на території ринку (по всій площі), сталося розповсюдження вогню на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 од. техніки ДСНС", – вказала служба.



За її даними, 17 березня о 14:40 під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок артилерійського обстрілу загинув співробітник ДСНС та ще один отримав поранення.



Через обстріли рятувальники деякий час не могли долучитися до гасіння пожежі.



Нагадаємо, зафіксовані випадки, коли невідомі намагаються заволодіти формою пожежників.

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