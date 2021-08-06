Пожежі в Туреччині: вогонь наближається до ТЕС, яка забезпечує курорт Бодрум

Про це повідомив мер міста Мілас Мухаммет Токат, передає Укрінформ.

"Вогонь рухається у напрямку до ТЕС Єнікьой. Якщо пожежа охопить цей регіон, подача електроенергії до Міласа та Бодрума може бути припинена", - сказав Токат.

Почалась евакуація ближніх до станцій селищ.



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За підсумками 5 серпня в Туреччині було взято під контроль 185 лісових пожеж із 197.

Нагадаємо, масштабні пожежі в країні розпочались наприкінці липня.

Україна відправила два пожежних літаки на допомогу Туреччині для гасіння лісів

31 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив постраждалі від лісових пожеж провінції зоною стихійного лиха.

Першого серпня країна відновила евакуацію туристів з районів, охоплених вогнем

Станом на 2 серпня кількість загиблих від підпалів курдськими ліворадикальними ірредентистами на півдні Туреччини зросла до 8.