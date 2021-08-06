Пожежі в Туреччині: вогонь наближається до ТЕС, яка забезпечує курорт Бодрум
У турецькій провінції Мугла вогонь може дійти до теплоелектростанції ТЕС, яка постачає електроенергію в курортний Бодрум
Про це повідомив мер міста Мілас Мухаммет Токат, передає Укрінформ.
"Вогонь рухається у напрямку до ТЕС Єнікьой. Якщо пожежа охопить цей регіон, подача електроенергії до Міласа та Бодрума може бути припинена", - сказав Токат.
Почалась евакуація ближніх до станцій селищ.
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За підсумками 5 серпня в Туреччині було взято під контроль 185 лісових пожеж із 197.
- Нагадаємо, масштабні пожежі в країні розпочались наприкінці липня.
- Україна відправила два пожежних літаки на допомогу Туреччині для гасіння лісів
- 31 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив постраждалі від лісових пожеж провінції зоною стихійного лиха.
- Першого серпня країна відновила евакуацію туристів з районів, охоплених вогнем
- Станом на 2 серпня кількість загиблих від підпалів курдськими ліворадикальними ірредентистами на півдні Туреччини зросла до 8.
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