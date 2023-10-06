Позитивні тенденції демонструють майже всі сектори: Мінекономіки прогнозує зростання ВВП до 5%
Міністерство економіки України очікує, що національний ВВП до кінця року зросте до 5%: позитивні тенденції відстежуються у майже всіх секторах
Про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що після падіння на майже 30% торік, економіка України перейшла до відновлювального зростання, тож на кінець 2023 року ВВП може зрости до 5%.
"Позитивні тенденції демонструють майже всі сектори. Зокрема, в сільському господарстві фіксуємо зростання врожаю в порівнянні з тогорічним, в промисловості поступово відновлюються темпи виробництва - маємо понад 10% зростання в машинобудуванні, харчовій промисловості, виробництві меблів. Зростає будівництво внаслідок продовження відновлювальних робіт, спостерігається пожвавлення попиту на іпотечну програму єОселя, що, своєю чергою, дасть поштовх для активізації первинного ринку нерухомості", - зазначила Свириденко.
Зростання ВВП у вересні, за попередніми оцінками Мінекономіки, становило 9,1% порівняно з вереснем минулого року. Загалом, за січень-вересень 2023 року зростання оцінюється на рівні 5,3%.
Основним джерелом зростання економіки є український бюджет, який в умовах війни наповнюється додатково коштом міжнародної допомоги та програмами підтримки бізнесу.
- Раніше Мінекономіки прогнозувало зростання ВВП до 4%. На думку міністерки економіки зростання ВВП підтверджує, що економіка адаптувалася до форс-мажорних умов.
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