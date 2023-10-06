Позитивні тенденції демонструють майже всі сектори: Мінекономіки прогнозує зростання ВВП до 5%

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що після падіння на майже 30% торік, економіка України перейшла до відновлювального зростання, тож на кінець 2023 року ВВП може зрости до 5%.

"Позитивні тенденції демонструють майже всі сектори. Зокрема, в сільському господарстві фіксуємо зростання врожаю в порівнянні з тогорічним, в промисловості поступово відновлюються темпи виробництва - маємо понад 10% зростання в машинобудуванні, харчовій промисловості, виробництві меблів. Зростає будівництво внаслідок продовження відновлювальних робіт, спостерігається пожвавлення попиту на іпотечну програму єОселя, що, своєю чергою, дасть поштовх для активізації первинного ринку нерухомості", - зазначила Свириденко.

Зростання ВВП у вересні, за попередніми оцінками Мінекономіки, становило 9,1% порівняно з вереснем минулого року. Загалом, за січень-вересень 2023 року зростання оцінюється на рівні 5,3%.

Основним джерелом зростання економіки є український бюджет, який в умовах війни наповнюється додатково коштом міжнародної допомоги та програмами підтримки бізнесу.