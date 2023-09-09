Мінекономіки очікує зростання ВВП до 4%

Про це інформує пресслужба Мінекономіки, посилаючись на слова міністерки економіки України Юлії Свириденко під час виступу на форумі Ялтинської європейської стратегії YES 2023.

Свириденко заявила, що наразі всі інституції переглядають свої оцінки зростання ВВП України в бік збільшення.

"Ми, Мінекономіки, очікуємо, що зростання у 2023 році буде ближче до 4%. Це більш оптимістичний прогноз, ніж у НБУ, який очікує зростання на рівні 2,9% ВВП", - розповіла Юлія Свириденко.

За її словами, Україні також вдалося зберегти макрофінансову стабільність, завдяки чому сповільнилась інфляція. Це відбулося попри руйнування росіянами Каховської ГЕС та повернення до довоєнного рівня оподаткування пального.

"Незважаючи на втрату 29,6% ВВП минулого року нам вдалося зберегти макрофінансову стабільність, яку забезпечили підтримка наших партнерів і політичні рішення, прийняті українським урядом. Завдяки цьому у 2023 році споживча інфляція сповільниться до 10,6%, а базова інфляція – до 9%", - вказала міністерка.

Вона додала, що за прогнозами Мінекономіки у найближчі роки рівень інфляції продовжить сповільнюватись. Крім того, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% - у 2024 році та на 6,8% - у 2025 році.

"Але навіть попри такі оцінки економіка має більший потенціал для відновлення", - вважають у Мінекономіки.