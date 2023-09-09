Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Мінекономіки очікує зростання ВВП до 4%

Мінекономіки очікує зростання ВВП до 4%

9 вересня, 2023 субота
21:59
Економіка Мінекономіки

Міністерство економіки України очікує, що національний ВВП до кінця року зросте до 4%: українська економіка відновлюється швидшими темпами, ніж прогнозувалося

Про це інформує пресслужба Мінекономіки, посилаючись на слова міністерки економіки України Юлії Свириденко під час виступу на форумі Ялтинської європейської стратегії YES 2023.

Свириденко заявила, що наразі всі інституції переглядають свої оцінки зростання ВВП України в бік збільшення.

"Ми, Мінекономіки, очікуємо, що зростання у 2023 році буде ближче до 4%. Це більш оптимістичний прогноз, ніж у НБУ, який очікує зростання на рівні 2,9% ВВП", - розповіла Юлія Свириденко.

За її словами, Україні також вдалося зберегти макрофінансову стабільність, завдяки чому сповільнилась інфляція. Це відбулося попри руйнування росіянами Каховської ГЕС та повернення до довоєнного рівня оподаткування пального.

"Незважаючи на втрату 29,6% ВВП минулого року нам вдалося зберегти макрофінансову стабільність, яку забезпечили підтримка наших партнерів і політичні рішення, прийняті українським урядом. Завдяки цьому у 2023 році споживча інфляція сповільниться до 10,6%, а базова інфляція – до 9%", - вказала міністерка. 

Вона додала, що за прогнозами Мінекономіки у найближчі роки рівень інфляції продовжить сповільнюватись. Крім того, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% - у 2024 році та на 6,8% - у 2025 році.

"Але навіть попри такі оцінки економіка має більший потенціал для відновлення", - вважають у Мінекономіки. 

  • 27 квітня стало відомо, що Національний банк прогнозує зростання ВВП України у 2023 році на 2,0%, а розмір міжнародних резервів країни до кінця 2023 року бачить на рівні $34,5 млрд. 

Суспільство
Україна
Читайте також:
Мрідула Гош
Автор Мрідула Гош
8 вересня, 2023 п'ятниця
Саміт G20 в Індії: з Росією та без України
ЗСУ війна
8 вересня, 2023 п'ятниця
Сили оборони мають успіх в районі південніше Роботиного, - Генштаб
Андрій Ярмоленко у матчі Шотландія - Україна, Ліга націй
9 вересня, 2023 субота
Швеція принизила Естонію, Україна і Англія грають внічию: розклад і результати відбіркових матчів Євро-2024
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
9 вересня
22:00
Ексклюзив
Війна з Україною значно перевищує можливості РФ, - політолог Морозов
21:59
Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей
Очільник ФБР поскаржився на велику кількість російських шпигунів у США
21:53
Ексклюзив
Путін
Путін боїться власного народу, тому й зробив Україну зовнішнім ворогом, - Макфол
21:45
Ексклюзив
ЗСУ наступ
ЗСУ залишилось прорвати 15-20 км, щоб діставати артилерією до сухопутного коридору, - Світан
21:44
ВЛК_військовий квиток
"Або придатний, або не придатний". Колишні обмежено придатні служитимуть, але не на передовій
21:30
Віталій Брижатий
Охоронець-кінолог з кримської дачі Путіна утік до Еквадору
21:29
Оновлено
Андрій Ярмоленко у матчі Шотландія - Україна, Ліга націй
Швеція принизила Естонію, Україна і Англія грають внічию: розклад і результати відбіркових матчів Євро-2024
20:51
Україна - Англія
Збірна України зіграла внічию проти Англії у відборі на Євро-2024
20:50
Україна - Англія
Україна - Англія 1:1: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024
20:30
Оновлено
Володимир Зеленський
"Російське зло вже готується до зими": Україна отримає більше зеніток Gepard для захисту енергомережі
20:24
розшук
На столичному Лісовому масиві чоловік з ножем напав на дітей
20:21
Map Роботине_0609
Сили оборони мають успіх поблизу Роботиного і Кліщіївки, а також знищили 5 артсистем та 1 ЗРК росіян, - Генштаб ЗСУ
20:07
OPINION
Лєна Чиченіна
Фільм "Юрик". Коли глядачів вважають придурками
19:48
Румунія
На території Румунії знайшли уламки ще одного російського безпілотника
19:30
санкції для українських компаній
"Кандидати на санкції": на порталі "Війна і санкції" з’явився новий розділ, де можна слідкувати за накладанням обмежень
19:14
Оновлено
бавовна у Сімферополі
В окупованому Сімферополі горіла військова частина, у Феодосії помітили густий дим
19:12
білоруські та російські військові
Білорусь продовжила спільні навчання з Росією до 17 вересня
19:05
українське кіно
День українського кіно: Зеленський нагородив українських акторів
19:05
Ексклюзив
Путін
У росіян розписана динаміка руху фронту на 1,5 - 2 роки, - Світан
19:00
Ексклюзив
москва, кремль
Наступний заколот проти Путіна буде до кінця 2024 року. Й не такий безумний, як у Пригожина, - політолог Морозов
18:57
Ексклюзив
марш білоруської опозиції у Варшаві
З владою Ірландії йдуть перемовини про видачу "паспортів нової Білорусі", - головний редактор Єврорадіо Свердлов
18:52
Оновлено
Володимир Зеленський та Хаяші Йошімаса
Зеленський зустрівся з головою МЗС Японії Хаяші Йошімаса
18:43
Ексклюзив
Військовий аналітик Гетьман пояснив, чому звільнення Токмака стане переломом у війні
18:39
Прапор США
Розкол в Республіканській партії США загрожує майбутньому надання допомоги Україні, - Washington Post
18:33
У Новій Каховці партизани підірвали автомобіль з окупантами, які перевозили бюлетені для псевдовиборів на ТОТ
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Урятувати Маска-"рятівника"
18:00
Оновлено
Закликали до миру, але не засудили агресію РФ: G20 ухвалили підсумкову декларацію
17:21
В'язниця Wandsworth
Поліція Британії спіймала найбільш розшукуваного підозрюваного у тероризмі втікача
16:54
МЗС України
Результати є нікчемними: Україна не визнає "президентські вибори" на території Карабаху
16:24
Авіаудар по Чернігівщині
Росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини: поранено цивільного
16:12
Огляд
Ракетний комплекс "Іскандер"
Що таке "Іскандери": як ця зброя впливає на війну в України, її особливості та характеристики
16:11
Британія солдат
Британського добровольця в Україні знайшли мертвим у водоймі зі зв'язаними руками
16:09
Ексклюзив
Євген Пригожин
У Пригожина та Уткіна були двійники, стовідсоткової впевненості щодо їхньої загибелі немає, - військовий експерт Снєгирьов
16:04
OPINION
Вадим Денисенко
Безлімітна війна
15:37
Єнс Столтенберг
"Ми не можемо розповідати, як їм воювати": генсек НАТО заявив свої сім контрнаступальних тез по Україні
15:31
Мельпомена Таврії
У Херсоні розпочався 25-й міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії"
15:16
Ексклюзив
Після виходу ЗСУ на північ Бахмута росіяни опиняться в оточенні, - Світан
15:05
Херсонщина
Російська армія обстріляла селище на Херсонщині: загинув чоловік
15:00
На Венеційському фестивалі відбулась світова прем'єра української стрічки "Назавжди-Назавжди"
14:51
Ексклюзив
війна в Україні
Політолог Морозов зазначив три обставини, які визначають контури майбутнього ходу війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV