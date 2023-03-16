ППО над Бєлгородом збила дві ракети, губернатор заявив про пошкодження будинків

Про це поінформував губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у телеграмі.

"Уночі знову спрацювала ППО. Є пошкодження фасадів в адміністративних і житлових будівлях у місті Бєлгороді", - написав В'ячеслав Гладков.

Зазначається, що росіяни не постраждали, а на місці збиття працюють оперативні служби.