ППО над Бєлгородом збила дві ракети, губернатор заявив про пошкодження будинків
Губернатор Бєлгородської області ствердив, що ППО над регіоном збила 2 ракети, унаслідок у Бєлгороді чого пошкоджено фасади адмінбудівель та будинків
Про це поінформував губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у телеграмі.
"Уночі знову спрацювала ППО. Є пошкодження фасадів в адміністративних і житлових будівлях у місті Бєлгороді", - написав В'ячеслав Гладков.
Зазначається, що росіяни не постраждали, а на місці збиття працюють оперативні служби.
- Нагадаємо, у середу, 15 березня, в Бєлгородській області РФ під обстріл потрапили населені пункти Червоне та Нова Таволжанка, місцева влада звинуватила ЗСУ.
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