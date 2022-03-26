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Головна війна з Росією ППО поруч з Луцьком збила літальний об'єкт Росії, - ОВА

ППО поруч з Луцьком збила літальний об'єкт Росії, - ОВА

26 березня, 2022 субота
21:10
війна з Росією Українська ППО

На Волині протиповітряні сили збили російський літальний об'єкт

Про це повідомила Волинська обласна військова адміністрація у Facebook.

"За попередньою інформацією, орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється",- йдеться у повідомленні.
 

 

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Волинська область
ППО
Луцьк
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