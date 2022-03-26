ППО поруч з Луцьком збила літальний об'єкт Росії, - ОВА
На Волині протиповітряні сили збили російський літальний об'єкт
Про це повідомила Волинська обласна військова адміністрація у Facebook.
"За попередньою інформацією, орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється",- йдеться у повідомленні.
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