ППО поруч з Луцьком збила літальний об'єкт Росії, - ОВА

Про це повідомила Волинська обласна військова адміністрація у Facebook.



"За попередньою інформацією, орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється",- йдеться у повідомленні.



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