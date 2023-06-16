ППО збила над Києвом 2 дрони, 6 "кинджалів" та 6 "калібрів"

Київська міська військова адміністрація інформує, що російські війська одночасно застосували балістичні, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати.

За попередніми даними Повітряних сил, під час останньої масштабної повітряної тривоги, було знищено два розвідувальних дрони, 6 аеробалістичних ракет "Кинджал" та 6 крилатих ракет "Калібр".

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив: "Існує велика ймовірність повторних ракетних атак незабаром".

У п'ятницю, 16 червня, російські війська розпочали завдавати ударів по Україні. Під прицілом ворога опинилася столиця, там працює ППО. Еспресо слідкує за подіями у режимі реального часу.