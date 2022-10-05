ППО збила ворожий безпілотник над Чорним морем біля Очакова
Сьогодні, 5 жовтня Збройні сили України збили БПЛА російської армії над Чорним морем поблизу Очакова Миколаївської області
Про це інформує Повітряне командування "Південь".
"5 жовтня, близько 11:30, над морем біля Очакова при спробі проведення повітряної розвідки, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито безпілотник оперативно-тактичного рівня", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ймовірно це був саме "Орлан-10".
"Не втомлюємося нищити ворога в українському небі!" - додають в дописі.
- 3 жовтня ЗСУ вдарили по понтонній та паромній переправах противника через Дніпро на Херсонщині.
- В окупованому Херсоні в ніч на 5 жовтня стався приліт по готелю "Нінель", де часто розміщувались працівники ФСБ. Повідомляють про знищених росіян.
- Минулої доби морські піхотинці ЗСУ знищили щонайменше 13 рашистів, два танки, стільки ж важких автотранспорти російської армії, а також підбили ще один танк і бронемашину.
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