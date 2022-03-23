Працюємо на перемогу на усіх рівнях: у переговорах з ворогом та у нарощуванні співпраці і санкцій з партнерами, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV

"Продовжуємо працювати на різних рівнях, щоби спонукати Росію до миру, до припинення цієї жорстокої війни. Працюють наші представники у переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно дуже, часом скандально, але крок за кроком йдемо вперед. Також я вдячний усім міжнародним посередникам, які борються за Україну, за Європу, за правду. Які доносять Москві реальну картину, і спонукають дивитись реалістично на те, що відбувається у боях і не те, що світ не зупинеться у захисті правди", - зазначив очільник держави.

Також він наголосив, що цього тижня три важливі саміти світових лідерів: Великої сімки, НАТО і ЄС:

"Це нові пакети санкцій, нова допомога. Будемо працювати, будемо боротись, як тільки зможемо. До останнього, хоробро і відкрито. На всіх цих майданчиках, з повною енергією на результат. З усіма нашими силами і не втомимось – відпочинемо, коли переможемо!".

Нагадаємо, сьогодні представники США та ЄС розповіли, що на цих зустрічах йтиметься про новий пакет санкцій проти Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb