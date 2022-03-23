Працюємо на перемогу на усіх рівнях: у переговорах з ворогом та у нарощуванні співпраці і санкцій з партнерами, - Зеленський
Президент України подякував західним лідерам за донесення правди у розмовах з Москвою та за консолідацію в допомозі Україні.
Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV
"Продовжуємо працювати на різних рівнях, щоби спонукати Росію до миру, до припинення цієї жорстокої війни. Працюють наші представники у переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно дуже, часом скандально, але крок за кроком йдемо вперед. Також я вдячний усім міжнародним посередникам, які борються за Україну, за Європу, за правду. Які доносять Москві реальну картину, і спонукають дивитись реалістично на те, що відбувається у боях і не те, що світ не зупинеться у захисті правди", - зазначив очільник держави.
Також він наголосив, що цього тижня три важливі саміти світових лідерів: Великої сімки, НАТО і ЄС:
"Це нові пакети санкцій, нова допомога. Будемо працювати, будемо боротись, як тільки зможемо. До останнього, хоробро і відкрито. На всіх цих майданчиках, з повною енергією на результат. З усіма нашими силами і не втомимось – відпочинемо, коли переможемо!".
- Нагадаємо, сьогодні представники США та ЄС розповіли, що на цих зустрічах йтиметься про новий пакет санкцій проти Росії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.22
- Актуальне
- Важливе