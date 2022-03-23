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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Працюємо на перемогу на усіх рівнях: у переговорах з ворогом та у нарощуванні співпраці і санкцій з партнерами, - Зеленський

Працюємо на перемогу на усіх рівнях: у переговорах з ворогом та у нарощуванні співпраці і санкцій з партнерами, - Зеленський

23 березня, 2022 середа
00:44
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України подякував західним лідерам за донесення правди у розмовах з Москвою та за консолідацію в допомозі Україні.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV

"Продовжуємо працювати на різних рівнях, щоби спонукати Росію до миру, до припинення цієї жорстокої війни. Працюють наші представники у переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно дуже, часом скандально, але крок за кроком йдемо вперед. Також я вдячний усім міжнародним посередникам, які борються за Україну, за Європу, за правду. Які доносять Москві реальну картину, і спонукають дивитись реалістично на те, що відбувається у боях і не те, що світ не зупинеться у захисті правди", - зазначив очільник держави.

Також він наголосив, що цього тижня три важливі саміти світових лідерів: Великої сімки, НАТО і ЄС:

"Це нові пакети санкцій, нова допомога. Будемо працювати, будемо боротись, як тільки зможемо. До останнього, хоробро і відкрито. На всіх цих майданчиках, з повною енергією на результат. З усіма нашими силами і не втомимось – відпочинемо, коли переможемо!".

  • Нагадаємо, сьогодні представники США та ЄС розповіли, що на цих зустрічах йтиметься про новий пакет санкцій проти Росії.

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ЄС
санкції
Володимир Зеленський
Велика сімка
НАТО
переговори з Росією
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