Правосуддя має статись, - Боррель про смерть білоруса Шишова у Києві

Про це він написав у Twitter.



"Шокований повідомленнями про те, що білоруського активіста Віталя Шишова знайшли повішеним у київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресій режиму Лукашенка", - заявив Боррель.



Він подякував владі України за швидкий початок розслідування.



"Правосуддя має статись", - підсумував Боррель.



Shocked by reports that Belarus activist Vital Shyshou has been found hanged in a Kyiv park. He helped many flee the Lukashenko regime’s repression. Commend Ukrainian authorities for quickly opening an investigation into his death, incl his possible murder.

Justice must be done. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 3, 2021

Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся

3 серпня його знайшли повішеним у парку.

У Білоруському домі, чиїм співзасновником був Віталій Шишов, заявили про стеження за ним.

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з приводу стеження в поліцію не зверталися