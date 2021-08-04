Правосуддя має статись, - Боррель про смерть білоруса Шишова у Києві
Віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель відреагував на загибель очільника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова
Про це він написав у Twitter.
"Шокований повідомленнями про те, що білоруського активіста Віталя Шишова знайшли повішеним у київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресій режиму Лукашенка", - заявив Боррель.
Він подякував владі України за швидкий початок розслідування.
"Правосуддя має статись", - підсумував Боррель.
- Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся
- 3 серпня його знайшли повішеним у парку.
- У Білоруському домі, чиїм співзасновником був Віталій Шишов, заявили про стеження за ним.
- Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з приводу стеження в поліцію не зверталися
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