Предмет переговорів з Росією залежить від України, - політичний діяч Рашкін

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Статтю в The Washington Post про переговори з Росією я розглядаю як розумний піар. Я вважаю, що це дипломатія на високому рівні, коли з однієї сторони адміністрація президента США Джо Байдена говорить, що вони не проти переговорів з РФ, а з іншої продовжують допомагати Україні. В адміністрації Джо Байдена неодноразово наголошували на тому, що вони хочуть посилити позиції України на полі бою", - пояснив Рашкін.

Політичний діяч вважає, що Україна та Росія рано чи пізно сядуть за стіл переговорів.

"Ми всі розуміємо, що всі війни закінчуються за столом переговорів. І в кінцевому результаті потрібно буде сісти за стіл переговорів. Проте про що будуть говорити на переговорах з РФ залежить тільки від України. Оскільки це будуть переговори між Україною та Росією. Тому якщо мова буде йти про повернення окупованих територій, включно з Кримом, та репарації, то чому б Україні не взяти участь у таких переговорах. Адже фактично це буде капітуляцією Росії", - додав він.