Предмет переговорів з Росією залежить від України, - політичний діяч Рашкін
Політичний та громадський діяч в США Юрій Рашкін вважає, що Україна може вести з Росією переговори лише про повернення окупованих територій та виплату репарацій
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Статтю в The Washington Post про переговори з Росією я розглядаю як розумний піар. Я вважаю, що це дипломатія на високому рівні, коли з однієї сторони адміністрація президента США Джо Байдена говорить, що вони не проти переговорів з РФ, а з іншої продовжують допомагати Україні. В адміністрації Джо Байдена неодноразово наголошували на тому, що вони хочуть посилити позиції України на полі бою", - пояснив Рашкін.
Політичний діяч вважає, що Україна та Росія рано чи пізно сядуть за стіл переговорів.
"Ми всі розуміємо, що всі війни закінчуються за столом переговорів. І в кінцевому результаті потрібно буде сісти за стіл переговорів. Проте про що будуть говорити на переговорах з РФ залежить тільки від України. Оскільки це будуть переговори між Україною та Росією. Тому якщо мова буде йти про повернення окупованих територій, включно з Кримом, та репарації, то чому б Україні не взяти участь у таких переговорах. Адже фактично це буде капітуляцією Росії", - додав він.
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.
- 4 жовтня Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із Путіним.
- 30 жовтня Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, якщо Захід надасть "реалістичні пропозиції".
- В МЗС України відповіли, що єдиною реалістичною підставою для переговорів із Росією є виведення окупантів з України.
- 31 жовтня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія намагається змусити партнерів України тиснути на Володимира Зеленського, аби він прийняв ультиматум Кремля за столом переговорів.
- 5 листопада The Washington Post писав, що Адміністрація США неофіційно просить Україну надіслати сигнали про готовність до переговорів з РФ та скасувати заборону на діалог особисто з російським президентом Володимиром Путіним.
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